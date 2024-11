+48828828828 – ten numer dodaj do kontaktów. Chodzi o karty płatnicze

Karty płatnicze mają jedną wadę, lubią się czasem zgubić. Jakimi konsekwencjami może to grozić, przekonał się na własnej skórze mieszkaniec Warszawy. Podpowiadamy, jak sobie radzić w takich przypadkach.

Mieszkaniec Warszawy zgubił swoją na parkingu i dopiero kiedy zorientował się, że jej nie ma - zgłosił ten fakt na policję. Okazało się, że w ciągu trzech dni, "nowy właściciel" karty użył jej aż 37 razy w różnych sklepach oraz punktach usługowych. Co ciekawe, nawet w fotobudce. Tym sposobem, przepuścił 1500 złotych, a wszystko to z cudzego konta. Policjanci postanowili się nieco bliżej przyjrzeć, "szczęśliwemu znalazcy", któremy najwyraźniej karta się bardzo spodobała. Podejrzanym okazał się 39-latek, którego udało się namierzyć i zatrzymać. Pomógł w tym fakt, że mężczyzna był poszukiwany przez prokuraturę, bowiem nie spłacał alimentów.

Mężczyzna przyznał się do przywłaszczenia karty i wykorzystywania jej do własnych celów. Dodał też, że wyrzucił ją jak tylko zorientował się, że jest nieaktywna. Usłyszał jednak trzy zarzuty: przywłaszczenia cudzej karty, dokonywania nieautoryzowanych płatności oraz usiłowania przełamania zabezpieczeń.

Co zrobić jak zorientujemy się, że zgubliśmy kartę?

Przede wszystkim, powinniśmy działać szybko. Zgubioną kartę możemy zastrzec lub zablokować. Możemy tego dokonać poprzez bank, który wydał kartę: zgłaszając utratę w placówce, dzwoniąc na infolinię lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Warto znać numer (+48) 828 828 828

Przypominamy, że Związek Banków Polskich posiada infolinię, która umożliwia natychmiastowe zablokowanie każdej karty. Jest to numer (+48) 828 828 828. Jest on uniwersalny (dla klientów ok. 25 banków w Polsce i instytucji kredytowych) i działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Można dzwonić nawet zza granicy. Usługa ta jest darmowa (płacimy wyłącznie za połączenie telefoniczne).

