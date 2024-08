Mieszkaniec Ostrowca znalazł kartę płatniczą. Grozi mu 10 lat

Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego okazał się znalazcą plecaka, w którym był portfel z 250 zł w gotówce oraz karta płatnicza. Zdecydowanie jednak nie był to jego szczęśliwy dzień.

Choć nie ukradł, a znalazł to jednak popełnił przestępstwo. Posłużenie się cudzą kartą, do której nie miał prawa, jest równoznaczne z dopuszczeniem się ciężkiego przestępstwa. 50-latkowi z Ostrowca Świętokrzyskiego grozi teraz 10 lat więzienia.

Mężczyzna posłużył się 8-krotnie kartą, którą znalazł z plecaku, leżącym przy drodze. Karta nie wymagała wprowadzenia PIN-u. Został on zatrzymany przez policjantów z Wydziału Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich. Mężczyzna wyjaśnił, że znalazł kartę bankomatową i dokonał nią płatności w systemie zbliżeniowym pay-pass w sklepach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, czym spowodował straty w wysokości 150 złotych.

Płatność zbliżeniowa cudzą kartą to przestępstwo kradzieży z włamaniem. Sprawca włamuje się bowiem do systemu elektronicznego i kradnie środki stanowiące płatność. Za kradzież grozi 5 lat pozbawienia wolności, jeśli dodamy do tego włamanie, może nas czekać aż 10 lat odsiadki.

Jak postępować z rzeczami znalezionymi?

Ustawa o rzeczach znalezionych mówi wyraźnie, że znalazca powinien niezwłocznie powiadomić osobę, w przypadku gdy wie do kogo należy zagubiona rzecz. W przypadku, gdy nie wiadomo kto jest właścicielem rzeczy, należy jak najszybciej powiadomić starostę. Jeśli rzecz jest warta mniej niż 100 złotych, starostwo powiatowe może odmówić jej przechowywania, ale w przypadku kiedy znalezisko jest warte więcej, starosta wywiesi stosowne ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej. Kiedy mamy do czynienia ze znaleziskiem wartym więcej niż 5000 złotych, dodatkowo będzie zamieszone ogłoszenie o tym w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej. W przypadku znalezienia rzeczy na terenie galerii handlowej, autobusie lub innym miejscu użyteczności publicznej powinniśmy oddać ją w ręce zarządcy obiektu. Ma on obowiązek przechowywać ją 3 dni, następnie przekazać staroście.

W przypadku paszportu lub dowodu osobistego należy oddać go w ręce organu, który go wydał lub odnieść na policję. Jeśli dokument został znaleziony w miejscu publicznym, wystarczy że go oddamy do najbliższego punktu obsługi lub biura rzeczy znalezionych.

Osoba, która zgubiła kartę powinna ją natychmiast zastrzec na infolinii banku lub w bankowości internetowej. Przy okazji bank może zatrzec też utracony dokument. Od 1 czerwca 2024 roku, w przypadku utraty dowodu osobistego, automatycznie zostanie zastrzeżony jego numer PESEL.

Źródło zdjęć: Pressmaster / Shutterstock.com

Źródło tekstu: KPP Ostrowiec Świętokrzyski