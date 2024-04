Blik z wyczekiwaną nowością. Ponad 1 mln Polaków odczuwalnie skorzysta

Serwis cashless.pl zapytał Polski Standard Płatności o szanse na zbliżeniowego Blika dla użytkowników iPhone'ów. Mamy dobrą nowinę.

Apple otworzył się na zewnętrzne platformy

Zmiana podejścia firmy Apple stała się furtką do szerszego wykorzystania technologii NFC w smartfonach producenta. Deweloperzy zyskali nową dokumentację i dostęp do API umożliwiającego sterowaniem modułem NFC. Do tej pory banki udostępniały swoje płatności kartowe wyłącznie przez Apple Pay, teraz platforma umożliwia też wprowadzanie rozwiązań własnych instytucjom finansowym.

Prace nad zbliżeniowym Blikiem dla iPhone'ów już trwają

Choć Polski Standard Płatności nie przekazał serwisowi cashless.pl terminu wdrożenia nowej usługi potwierdził, że trwają nad nią prace. Pytaniem otwartym pozostaje natomiast kwestia, czy użytkownicy iPhone'ów w ogóle będą zainteresowani usługą. Zbliżeniowy Blik dla urządzeń z Androidem oferowany jest aktualnie przez takie banki jak Alior, ING, mBank, Millennium, PKO BP i Santander, zasięg Apple Pay jest jeszcze szerszy.

Klienci telefonów Apple'a są przy tym bardzo atrakcyjni dla instytucji finansowych. Statystyki pokazują, że kupują oni za pomocą telefonów znacznie częściej niż użytkownicy Androida, a pomimo ich mniejszego udziału w rynku, wartości iPhone'owych transakcji potrafią przekraczać łączną wartość zakupów użytkowników Androida. I nie są to jakieś statystyki zza oceanu, tego typu liczby raportują też polskie platformy ecommerce.

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl

Źródło tekstu: Cashless.pl