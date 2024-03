Blik płatny 5 zł. Pierwsze zmiany już od kwietnia

Od kwietnia zmienia się taryfikator opłat dla klientów mBanku – przypomina instytucja w komunikacie. Nie ukrywajmy, nie są to zmiany na lepsze.

O tym, że wypłaty z bankomatów mogą być ekstra płatne, wiadomo nie od dziś. Banki jednak przez lata zawierały odpowiednie umowy z operatorami ATM-ów, by chociaż pewną część punktów zaoferować swym klientom na warunkach preferencyjnych, a już na pewno bezprowizyjny był BLIK.

Niestety klientom mBanku eldorado się niebawem skończy, o czym bank przypomina w swym komunikacie, chcąc zapewne uniknąć nieporozumień.

Euronet już nie dla klientów mBanku

Wraz z nadejściem kwietnia z listy darmowych bankomatów znikają urządzenia Santander Banku Polska oraz Euronetu. Korzystanie z nich będzie wiązało się z uiszczeniem każdorazowo opłaty w wysokości 5 zł. Dodatkowo mBank pobierze 2 zł za każdą wypłatę gotówki w kasie sklepu w ramach usługi cashback.

Alternatywą jest wykupienie usługi umożliwiającej bezpłatne korzystanie ze wszystkich bankomatów, ale ta również drożeje. Konkretniej z 9 do 18 zł. W tym miejscu małym plusem jest tylko to, że do 300 zł, ze 100 zł, rośnie limit jednorazowej wypłaty darmowej.

Rośnie jednak także opłata za karty wydane do eKonta osobistego. Zamiast 7 zł jak dotychczas, wyniesie ona 10 zł, choć klientom zostawiono furtkę w postaci możliwości zwolnienia z opłaty po przekroczeniu wskazanego progu transakcji bezgotówkowych. Trzeba w ten sposób wydać min. 350 zł w miesiącu.

Płatny BLIK od 4 czerwca

Ale największa zmiana nadejdzie nie w kwietniu, lecz 4 czerwca. Wtedy też bank zamierza obciążyć prowizją 5 zł, czyli tak jak w przypadku obcych bankomatów, wypłaty dokonywane Blikiem.

Rzecz jasna, wszystkie niewygodne dla konsumentów zmiany instytucja tłumaczy rosnącymi kosztami własnymi. Jak stwierdzono, klienci w dalszym ciągu będą mogli korzystać m.in. z bezpłatnych płatności BLIK czy przelewów w aplikacji, więc osoby świadome zmian powinny dość zręcznie opłat uniknąć.

