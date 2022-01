Więcej płatności BLIK w sklepach! Kod wpiszesz… na kasie fiskalnej

Polska bez gotówki nadchodzi wielkimi krokami. Przepisy popędzają sprzedawców, ale ma to też dobre strony – klientom będzie łatwiej. Elzab, producent kas fiskalnych, planuje wprowadzenie usługi, która pozwoli przyjmować płatności BLIK bezpośrednio na kasie.

O planach Elzabu dowiedzieliśmy się z wywiadu z prezesem Elzabu Bartoszem Pankiem, opublikowanym na Cashless. Warto wiedzieć, że w Polsce integracja kas fiskalnych i terminali płatniczych jest możliwa od kilku lat, ale od 1 lipca 2022 będzie obowiązkowa. To ciekawy pomysł, który na pewno skróci czas, jaki klienci spędzają przy kasie. Dzięki temu jest też bezpieczniej, bo obsługa sklepu nie będzie musiała przepisywać kwoty do zapłaty z jednego miejsca do drugiego. Czyli jedna okazja do pomyłki mniej. Potencjalnie będzie też taniej dla sklepów, gdyż nie będą musiały dzierżawić od operatorów płatności osobno terminali i PIN-padów.

Kasa fiskalna online otwiera wiele dróg

Od 1 stycznia 2022 roku wszędzie tam, gdzie można już płacić gotówką, jest również obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych. Przy tym ustawa nie nakazuje posiadania terminala płatniczego. To otwiera ciekawą ścieżkę rozwoju kas fiskalnych – w końcu mamy metodę płacenia bez gotówki i bez angażowania terminali. Odpowiedzią jest BLIK.

Dlatego właśnie Elzab stara się o licencję Krajowej Instytucji Płatniczej, by wprowadzić Blika na swoje kasy fiskalne. Producent kas aktualnie nie zamierza zostawać agentem rozliczeniowym, ale skoro kasa jest w stanie przyjąć komunikat o transakcji i wysłać go na zewnątrz, grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Kto ten komunikat obsłuży dalej, pozostaje kwestią otwartą i oczywiście może to być operator Blika.

Jest jeszcze jedna dobra dla sprzedawców. Pan Panek stwierdził, że wystarczy „aktualizacja” i ponowna homologacja kasy, by wprowadzić na nią obsługę płatności kodem BLIK. Nie ma jeszcze dokładnej daty, ale Elzab mógłby wprowadzić taką możliwość już wiosną. To dobry początek. Kto wie, może w przyszłości poza wagą i PIN-padem do kas fiskalnych będzie można podłączać też czytniki NFC albo biometryczne, by jeszcze bardziej poszerzyć możliwości płacenia bez gotówki… a nawet bez plastiku. W końcu protokół komunikacji jest bardzo elastyczny.

W rozmowie poruszone zostało także dofinansowanie zakupu kas fiskalnych tego typu przez Fundację Polska Bezgotówkowa, co również byłoby dobrą opcją dla początkujących sprzedawców. Są też pewne możliwości dla prowadzących biznes e-commerce. Przede wszystkim jednak takie kasy byłyby doskonałym sposobem na zakrycie „białych plam” płatności bezgotówkowych. Mimo starań administracji i dofinansowań, a także korzyści dla gospodarki, wciąż istnieją takie miejsca.

