Nie słuchaj porad prezydenta. Narobisz sobie kłopotów
Po sieci krąży wywiad Bogdana Rymanowskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Głowa państwa pokazuje, jak można zainwestować i łatwo zarobić pieniądze. To scam.
Uważajcie na fałszywy wywiad Bogdana Rymanowskiego z prezydentem Karolem Nawrockim — ostrzega Sekurak na swoim Facebooku. Możecie narobić sobie sporych kłopotów.
Fałszywa inwestycja a prezydent
Oszuści tym razem postanowili wykorzystać wizerunek dwóch znanych osób — dziennikarza Bogdana Rymanowskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. W fałszywym wywiadzie ewidentnie stworzonym za pomocą sztucznej inteligencji głowa państwa prezentuje rzekomy dokument, który miał być ratunkiem dla obywateli, a został przez rząd zablokowany. To ma sprawiać poczucie jakiejś niesprawiedliwości i sensacji.
W dalszej części nieprawdziwej rozmowy prezydent pokazuje, jak łatwo i szybko obywatele mogą zarobić pieniądze. Zachęca do inwestowania w Orlen za pomocą aplikacji w telefonie. W tym momencie fałszywy Bogdan Rymanowski pokazuje telefon i zarobek rzędu 750 zł w zaledwie 15 min.
Na końcu znajduje się prosty formularz kontaktowy, w którym zainteresowane osoby mogą zostawić swoje dane. Jeśli to zrobicie, to skontaktuje się z wami oszust, który prawdopodobnie będzie nakłaniał albo do fałszywych inwestycji, albo zainstalowania na komputerze aplikacji do zdalnego dostępu. Niezależnie od metody, cel będzie jeden — wyczyścić konto z wszystkich pieniędzy.