Nie słuchaj porad prezydenta. Narobisz sobie kłopotów

Uważajcie na fałszywy wywiad Bogdana Rymanowskiego z prezydentem Karolem Nawrockim — ostrzega Sekurak na swoim Facebooku. Możecie narobić sobie sporych kłopotów.

Fałszywa inwestycja a prezydent

Oszuści tym razem postanowili wykorzystać wizerunek dwóch znanych osób — dziennikarza Bogdana Rymanowskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. W fałszywym wywiadzie ewidentnie stworzonym za pomocą sztucznej inteligencji głowa państwa prezentuje rzekomy dokument, który miał być ratunkiem dla obywateli, a został przez rząd zablokowany. To ma sprawiać poczucie jakiejś niesprawiedliwości i sensacji.

W dalszej części nieprawdziwej rozmowy prezydent pokazuje, jak łatwo i szybko obywatele mogą zarobić pieniądze. Zachęca do inwestowania w Orlen za pomocą aplikacji w telefonie. W tym momencie fałszywy Bogdan Rymanowski pokazuje telefon i zarobek rzędu 750 zł w zaledwie 15 min.