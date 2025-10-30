Bezpieczeństwo

PKO BP wydał pilne ostrzeżenie. Dotyczy każdego z nas

PKO Bank Polski wydał ważne ostrzeżenie, z którym każdy powinien się zapoznać. Dzięki temu możesz uniknąć ogromnej wpadki.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:08
PKO BP, jako największy bank w Polsce zarówno pod kątem liczby klientów, jak i kapitału, często staje się narzędziem wykorzystywanym przez oszustów. Niestety, pomimo wielu ostrzeżeń cały czas dużo osób nabiera się na tego typu metody. Dlatego bank wydał ostrzeżenie, w którym ostrzega Polaków.

PKO BP ostrzega Polaków

Tym razem PKO BP ostrzega Polaków (nie tylko swoich klientów) przed fałszywymi inwestycjami, w których wykorzystywany jest wizerunek banku oraz członków jego zarządu. Fałszywa reklama, pojawiająca się w mediach społecznościowych, namawia na nieprawdziwy projekt inwestycyjny, który — przy wykładzie zaledwie 1000 zł — ma przynieść aż 25 000 zł zysku miesięcznie.

Uwaga to oszustwo! Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem.

ostrzega PKO BP.

W związku z tym PKO BP wydał kilka zaleceń, którymi warto kierować się w takich sytuacjach:

Bądź ostrożny wobec ofert inwestycyjnych gwarantujących wysokie zyski,

dokładnie weryfikuj adresy strony internetowej – mogą on być bardzo podobne do prawdziwych,

zwróć uwagę na treść nagrania i fałszywej strony internetowej – błędy językowe mogą być także wskazówką, że to oszustwo,

strona internetowa zawiera informacje, które mają uwiarygodnić firmę (spreparowane pozytywne komentarze, zdjęcia przelewów i logotypy znanych instytucji).

Bank zaleca też, aby wszelkie firmy inwestycyjne sprawdzać na stronie KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Wiele z nich znajduje się na liście ostrzeżeń. To sygnał, aby nie powierzać im swoich pieniędzy, ponieważ będzie się to wiązało ze stratą. O zyskach w takim przypadku można zapomnieć.

Dodatkowo pamiętajcie o standardowych zaleceniach w takich sytuacjach. Nigdy nie podawajcie nikomu loginów oraz haseł do swoich kont. Nie dzielcie się numerem PESEL czy też serią dowodu osobistego. Ważne jest też, aby nie instalować żadnych programów i aplikacji z nieznanych źródeł. Wiele z nich, pod płaszczem pomocy czy możliwości zarządzania inwestycją, daje oszustom dostęp do naszego komputera lub telefony.

Jeśli podejrzewasz oszustwo, zweryfikuj ofertę – np. skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią pod numerem 800 302 302. Jeśli zostały Ci skradzione pieniądze, zgłoś się na policję.

dodaje PKO BP.
Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP fałszywe inwestycje PKO BP ostrzega fałszywe platformy inwestycyjne PKO BP komunikat komunikat pko bp PKO BP ostrzeżenie
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP