PKO BP wydał pilne ostrzeżenie. Dotyczy każdego z nas
PKO Bank Polski wydał ważne ostrzeżenie, z którym każdy powinien się zapoznać. Dzięki temu możesz uniknąć ogromnej wpadki.
PKO BP, jako największy bank w Polsce zarówno pod kątem liczby klientów, jak i kapitału, często staje się narzędziem wykorzystywanym przez oszustów. Niestety, pomimo wielu ostrzeżeń cały czas dużo osób nabiera się na tego typu metody. Dlatego bank wydał ostrzeżenie, w którym ostrzega Polaków.
PKO BP ostrzega Polaków
Tym razem PKO BP ostrzega Polaków (nie tylko swoich klientów) przed fałszywymi inwestycjami, w których wykorzystywany jest wizerunek banku oraz członków jego zarządu. Fałszywa reklama, pojawiająca się w mediach społecznościowych, namawia na nieprawdziwy projekt inwestycyjny, który — przy wykładzie zaledwie 1000 zł — ma przynieść aż 25 000 zł zysku miesięcznie.
Uwaga to oszustwo! Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem.
W związku z tym PKO BP wydał kilka zaleceń, którymi warto kierować się w takich sytuacjach:
Bądź ostrożny wobec ofert inwestycyjnych gwarantujących wysokie zyski,
dokładnie weryfikuj adresy strony internetowej – mogą on być bardzo podobne do prawdziwych,
zwróć uwagę na treść nagrania i fałszywej strony internetowej – błędy językowe mogą być także wskazówką, że to oszustwo,
strona internetowa zawiera informacje, które mają uwiarygodnić firmę (spreparowane pozytywne komentarze, zdjęcia przelewów i logotypy znanych instytucji).
Bank zaleca też, aby wszelkie firmy inwestycyjne sprawdzać na stronie KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Wiele z nich znajduje się na liście ostrzeżeń. To sygnał, aby nie powierzać im swoich pieniędzy, ponieważ będzie się to wiązało ze stratą. O zyskach w takim przypadku można zapomnieć.
Dodatkowo pamiętajcie o standardowych zaleceniach w takich sytuacjach. Nigdy nie podawajcie nikomu loginów oraz haseł do swoich kont. Nie dzielcie się numerem PESEL czy też serią dowodu osobistego. Ważne jest też, aby nie instalować żadnych programów i aplikacji z nieznanych źródeł. Wiele z nich, pod płaszczem pomocy czy możliwości zarządzania inwestycją, daje oszustom dostęp do naszego komputera lub telefony.
Jeśli podejrzewasz oszustwo, zweryfikuj ofertę – np. skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią pod numerem 800 302 302. Jeśli zostały Ci skradzione pieniądze, zgłoś się na policję.