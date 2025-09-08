Bezpieczeństwo

Zamiast euro i dolarów dostali kłopoty. Internetowy przekręt na miliony

Trzem mężczyznom, którzy w Sosnowcu prowadzili internetowy kantor wymiany walut, postawiono zarzuty. Oszukali Polaków na około 6 mln zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:27
0
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie ws. nielegalnej działalność internetowego kantoru wymiany walut. Trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat postawiono łącznie aż 62 zarzuty. Straty szacuje się na 6 mln zł.

Oszustwo na internetowy kantor

Mężczyźni w latach 2020-2022 prowadzili nielegalny, internetowy kantor wymiany walut, który był zarejestrowany w Sosnowcu. Problem w tym, że cześć środków, które klienci przelewali w celu wymiany na inne waluty, nigdy do nich nie wróciła. Ten następnie były wykorzystywane do udzielania pożyczek kolejnym osobom. W sumie oszukali Polaków na kwotę około 6 mln zł.

Policja prowadziła sprawę od lutego 2022 roku. W tym czasie zebrali obszerny materiał dowodowy, który poskutkował postawieniem 62 zarzutów, między innymi: przywłaszczenia mienia, w tym mienia wielkiej wartości, a także prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób w celu udzielania pożyczek.

W toku postępowania funkcjonariusze zabezpieczyli udziały w spółkach oraz nieruchomości o wartości przekraczającej 8,7 mln zł. Mężczyznom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. 

Źródła tekstu: Śląska Policja