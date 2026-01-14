Seniorzy sprytniejsi niż myślisz. Złodzieje mają z nimi coraz ciężej
Cyberprzestępcy atakują codziennie, ale seniorzy stawiają im twardy opór. Nowe dane pokazują, że pokolenie 60+ radzi sobie w sieci lepiej, niż wielu zakładało. To wynik systematycznej edukacji i dużej ostrożności osób starszych.
Pułapki czyhają na każdym kroku
Statystyki za rok 2025 dają do myślenia. Prawie połowa Polaków (46%) miała do czynienia z próbą oszustwa w Internecie. Niestety, w 12% przypadków przestępcom udało się okraść ofiarę. Najpopularniejszą metodą pozostaje "dopłata do paczki" oraz podszywanie się pod pracownika banku. Te techniki wskazało po 17% badanych. Popularny jest też klasyczny phishing przez e-mail lub SMS.
Mimo to świadomość zagrożeń szybko rośnie. Seniorzy rzadziej dają się nabrać na stare sztuczki. Wiedza o metodzie "na fotowoltaikę" czy "szybki zysk" znacznie wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat. Najbardziej rozpoznawalna pozostaje jednak metoda "na wnuczka". Zna ją aż 85% badanych osób starszych.
Dyscyplina godna naśladowania
To, co najbardziej zaskakuje w badaniu "Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta", to żelazna dyscyplina seniorów. Aż 90% z nich deklaruje, że nigdy nie klika w podejrzane linki. Kolejne 89% regularnie stosuje silne i skomplikowane hasła. To wyniki, których młodsze pokolenia mogą seniorom tylko pozazdrościć.
Nowe technologie to wciąż wyzwanie
Choć seniorzy świetnie radzą sobie z klasycznymi wyłudzeniami, nowinki technologiczne sprawiają im trudność. Widać to przy metodach takich jak deepfake czy oszustwa w grach online. Tutaj prym wiedzie młodzież, która wychowała się w cyfrowym świecie. Seniorzy rzadziej też rozpoznają fałszywe sklepy internetowe z tanimi, markowymi ubraniami.
Wnioski z raportu są jasne. Edukacja przynosi efekty, ale nie wolno jej przerywać.
