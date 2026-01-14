Seniorzy sprytniejsi niż myślisz. Złodzieje mają z nimi coraz ciężej

Mimo coraz większego zasięgu działań edukacyjnych i prewencyjnych, wnioski płynące z naszego badania się nadal zatrważające: aż 46% Polaków miało styczność z próbą oszustwa internetowego, w tym 12% z nich zakończyło się udaną próbą. Najczęściej stosowanymi metodami przestępstw były: "na dopłatę do przesyłki" (17%), "na pracownika banku" (17%) oraz wyłudzenie poprzez email, sms, phishing (16%). Na szczęście z najnowszego badania płyną też pozytywne informacje - wiedza seniorów na temat technik oszustw systematycznie rośnie – znajomość metody "na fotowoltaikę" wzrosła z 21% w pierwszej edycji badania trzy lata temu do 34% obecnie, a metody "na szybki zysk" – z 54% do 64%. Aż 71% seniorów zna oszustwo "na dopłatę do paczki", a 72% "na pracownika banku". Najbardziej rozpoznawalną pozostaje jednak klasyczna metoda "na wnuczka", którą potrafi wskazać 85% badanych (spadek o 4 pp. w stosunku do 2024 r.). Takie dane są dowodem na to, że konsekwentne prowadzenie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa musi być kontynuowane.

Bartosz Trzciński, Dyrektor Biura Komunikacji i PR Banku Pocztowego