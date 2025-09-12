Bank Millennium wydał komunikat. Chodzi o jeden rodzaj przelewów

Dostajesz "zadanie" i wynagrodzenie

Oferowana "praca" jest dość prosta i nieskomplikowana. Polega na wykonywaniu kilku niezobowiązujących zadań. Może to być polubienie posta, skomentowanie jakiegoś materiału w internecie, albo, na przykład, na przesyłaniu przelewów ze swojego konta na wskazane konto bankowe. Wszystkie te oferty łączy jedno - za każde tego typu zadanie masz otrzymywać wynagrodzenie. Niestety, pozornie wielki zarobek, może szybko przemienić się w wielką stratę. Z czasem okazuje się, że cała umowa na nic, a przelewy z bonusem przestają wracać do adresata.

Ogłoszenia o tego typu "pracy" pojawiają się w mediach społecznościowych oraz na zamkniętych grupach na popularnych komunikatorach. Pierwsze zadania są łatwe i przyjemne bo mają jeden konkretny cel - wzbudzenie zaufania i zachęcenie do dalszej współpracy. Aż w końcu dostajesz prośbę o wykonanie przelewu ze swojego konta. Wszystko po to, aby ktoś odesłał ci przelew z powrotem, ale powiększony o "bonus". Im większa kwota przelewu, tym większy obiecany zwrot na konto.

Przesyłasz osobie nieznajomej swoje własne pieniądze, żeby dostać zwrot z deklarowanym zyskiem. tłumaczy bank Millennium.

I nic dziwnego, że w większości przypadków ten schemat działa na początku. Przestępcy chcą zdobyć zaufanie i uśpić czujność. Niestety, w pewnym momencie zwrot nie przychodzi, a kontakt z "pracodawcą" się urywa.

Jak się nie dać nabrać?