28-latek stracił 1000 złotych. Ten przypadek zaprzecza jednej zasadzie

W ostatnim czasie ofiarą oszustwa finansowego padł 28-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego. Stracił on 1000 złotych, tylko dlatego, że oszust skutecznie podszył się pod jego znajomego . Mężczyzna stracił czujność i z jego konta zniknęło bezpowrotnie 1000 złotych.

Pomagajmy bliskim, ale bardziej rozważnie

Poszkodowany 28-latek zgłosił całą sprawę na policję, jednak gdyby wykazał się większą ostrożnością i zweryfikował rozmówcę, być może nie doszłoby do tego całego oszustwa.

Po dokonaniu operacji finansowej, 28-latek skontaktował się ze znajomym, ale to było już za późno. Znajomy poinformował go, że ktoś przejął jego konto na portalu społecznościowym, a on sam nikogo nie prosił o żadną pożyczkę.