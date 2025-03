To auto Cię wkurzy i rozkocha - test elektrycznego Mini Cooper SE

“Mini!” – to krzyk moich dzieciaków za każdym razem, gdy zobaczą pojazd tej marki. Wszystko przez to, że przez kilka dni mieliśmy u siebie na testach najnowszego Coopera SE. Żadna inna marka nie robiła na nich takiego wrażenia – to jeden z dobrych papierków lakmusowych wskazujących, że marka ta działa nie tylko na sentymencie, ale też rozbudza emocje u najmłodszych. A jednak elektryczny Cooper SE nie trafi do grona moich ulubionych aut. Choć bardzo bym tego chciał.

2 Mini problemy

Cooper SE to auto, które wprowadza mnie w zakłopotanie. Bo przecież tyle mi się tu podoba... Nawet ta masywniejsza w porównaniu do poprzedników bryła nie jest dla mnie wadą, a zaletą. Zachwyca mnie wykonaniem, intuicyjnością obsługi, wrażeniami z jazdy… Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale chyba lepiej, żebyście sami przekonali się o tym na własne oczy. Zabieram Was więc na przejażdżkę w ramach wideo, które znajdziecie poniżej.