Samsung Pro Plus microSD 1TB - jedyna karta, jakiej potrzebujesz (test)

Na testy redakcyjne trafiła karta pamięci Samsung Pro Plus microSD 1TB (MB-MD1T0SB), czyli najświeższy model na 2024 rok przygotowany z myślą o wymagających użytkownikach. Dobrze trafił :-).

Samsung Pro Plus microSD 1TB (MB-MD1T0SB) - specyfikacja

- prędkość odczytu: do 180 MB/s

- prędkość zapisu: do 130 MB/s

- standard: UHS-I U3, Class 10, A2, V30

- pojemność: do 1 TB (testowy egzemplarz 1 TB)

- odporność: na wodę, temperatury, promieniowanie rentgenowskie, pole magnetyczne, upadki, zużycie,

- gwarancja: 10 lat,

- przeznaczenie: smartfony z Androidem, drony, kamery sportowe, konsole handheld.

Pod względem specyfikacji mowa jest o nośniku optymalnym do nagrywania wideo 4K przy 60/120 fps. Nie musicie martwić się o gubienie klatek czy zacięcia w filmach, karta doskonale sprawdzi się w rękach zaawansowanych miłośników latania dronami czy kręcących dynamiczne wideo w zwolnionym tempie.

Minimalna szybkość zapisu Klasa prędkości Klasa szybkości UHS Klasa szybkości "Video" Zastosowanie 2 MB/s C2 – – nagrywanie filmów wideo 4 MB/s C4 – – nagrywanie filmów Full HD (od 720p do 1080p/1080i) 6 MB/s C6 – V6 10 MB/s C10 U1 V10 nagrywanie wideo Full HD (1080p) z równoczesnym zapisem stopklatek HD (szyna danych HS), nadawanie na żywo dużych plików wideo HD (szyna UHS) 30 MB/s – U3 V30 pliki wideo 4K przy 60/120 fps (szyna UHS) 60 MB/s – – V60 pliki wideo 8K przy 60/120 fps (szyna UHS) 90 MB/s – – V90



Dodatkowo model ten ma klasę mobilności A2, a więc stworzony jest do wydajnego wykonywania operacji równoległego, losowego odczytu i zapisu, z certyfikacją minimum 4000 operacji odczytu i 2000 operacji zapisu na sekundę (IOPS). Samsung Pro Plus microSD 1TB będzie tym sposobem świetnym odpowiednikiem dysku twardego w konsolach przenośnych czy jako rozszerzenie pamięci w przystawce telewizyjnej. Wysokie parametry odczytu i zapisu oraz dołączony czytnik kart pamięci, który jest w stanie je udźwignąć kuszą też do użytkowania w charakterze pendrive’a na pliki... Dużo plików, bo to przecież nośnik o nieprawdopodobnej pojemności 1 TB.

Należy przy tym zauważyć, że to wysoki segment kart, ale nie najwyższy, jakim dysponuje Samsung. Pro w nazwie to jednak nie są jakieś żarty — dostajemy aż 10 lat gwarancji, dostęp do Samsung Magician i Authentication Utility, aplikacji umożliwiającej sprawdzenie oryginalności karty. Nośnik ma także zwiększoną odporność na nawet ekstremalne warunki.

Po wygrzebaniu innych kart z szuflady Samsung doczekał się godnego konkurenta, o niemal identycznej liście certyfikowanych standardów. Przekonajmy się, czy Koreańczycy potrafią w karty pamięci.



Testy

Nie będę przynudzać szczegółowo, ale co do zasady syntetyczne testy dysków niewiele pokazują i można je zakończyć na zapisie/odczycie sekwencyjnym w CrystalDiskMark. O wiele cenniejszą informacją jest realny zapis i odczyt prawdziwych danych. W tym celu przygotowałem trzy paczki danych:

1. Filmy - 10 plików, 10 GB.

2. Zdjęcia i filmy z telefonu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 458 plików, 4715 MB,

3. Filmy kinowej jakości, 4 pliki, 230 GB — nimi sprawdzę zachowanie karty w sytuacji, gdy dyskom twardym przepełnia się już bufor.

Platforma testowa — Asus UM5606W

- 12-rdzeniowy, 24-wątkowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2,0 GHz, maks. 5,1 GHz, 24 MB Cache L3, AMD Ryzen AI do 81 TOPs),

- Grafika AMD Radeon 890M,

- NPU XDNA do 50 TOPs,

- 32 GB RAM-u LPDDR5x 7500 MHz,

- Dysk SSD 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0,

- Soft: Windows 11, CrytalDiskMark 8, TeraCopy

- Akcesoria: HUB GreenCell AK61 6w1, czytniki kart producentów

- Wszystkie karty pamięci sformatowane w exFAT z rozmiarem jednostki alokacji ustawionym na 256 KB.

Jeszcze drogą wstępu, czytnik kart, który dołączył Samsung, najlepiej radził sobie bezpośrednio w porcie USB 3.2 Gen 2 Typu A laptopa. Dołączony do najdroższej z kart pamięci czytnik Kingston był natomiast kapryśny. Nie rozwijał pełnych prędkości w gnieździe USB-A i dopiero podłączony do USB 4 Gen 3 typu C za pośrednictwem Huba GreenCella zaczął dawać satysfakcjonujące pomiary. Co ciekawe jednak, z tym hubem z kolei nie współgrał na pełnych obrotach Samsung. Kolejny raz też sprawdziła się zasada używania czytników danego producenta — Samsung słabo działał w obcych czytnikach, podobnie jak karty Kingstona w czytniku Koreańczyków.



Testy syntetyczne — CrystalDiskMark 8

Maksymalne prędkości dla zapisu i odczytu losowego nie są najcenniejszą informacją przy wyborze karty, ale tak jak AnTuTu w przypadku telefonów, przyjęły się one jako rynkowy standard. Liczby prezentują się następująco:

Pewną aberracją jest tutaj karta Kingston Canvas React Plus 256GB, korzystająca z UHS-II. Nie ma jej już w sprzedaży, ale ostatnie ceny, gdy była dostępna, wynosiły za wariant 256 GB około 1000 zł, strach myśleć ile by było trzeba zapłacić za 1 TB. To model pod wideo 8K, ultra-specjalistyczny, o innym zastosowaniu niż testowany Samsung. Do dokładnie tego samego segmentu co testowany sprzęt należy natomiast Kingston Canvas Go! Plus, który w wariancie 1 TB ma też zbliżoną cenę. W pierwszym teście Samsung nie dał mu szans błysnąć.

Testy praktyczne — zapis plików

Koniec teorii, czas na praktykę. Ile czasu potrzeba, by zapisać na kartach 10 filmów FullHD o łącznej pojemności 10 GB, a ile na 458 zdjęć i filmów (4715 MB)?

Przy rozmiarze jednostki alokacji ustawionym na 256 KB nieco tracimy przy kopiowaniu dużych plików (na 512 KB wynik Samsunga wynosił 84 s), ale sprawniej idzie kopiowanie drobnicy. I tutaj Samsung Pro Plus pokonał konkurencyjnego Kingstona, uzyskując ten sam wynik 49 sekund dla miksu zdjęć i filmów z telefonu, ale wyprzedził go o 5 sekund w kopiowaniu dużych filmów (89 s vs 94 s).

Testy praktyczne — odczyt plików

W tym teście skopiowane uprzednio na karty pamięci paczki danych wróciły na dysk SSD komputera. Tradycyjnie już odczyt jest wyraźnie szybszy niż zapis plików. Samsung ma tutaj zauważalną przewagę w przypadku obu paczek plików.

Na koniec jeszcze dodam, że przy zastosowaniu dołączonego czytnika kart pamięci zapis wielkich paczek danych rzędu ponad 200 GB ma praktycznie liniowy wykres. Prędkości wahają się między 114 a 125 MB/s w zapisie, ze średnią dla sesji 117-118 MB/s. Po zapełnieniu karty w 90% wydajność nie spada i całe miejsce jest do wykorzystania z pełną prędkością.

Podsumowanie

Może to już czas na przesiadkę na karty pamięci firmy Samsung? Po umierających Sandiskach i przygodach z kartami innych producentów od jakiegoś czasu używam kart Kingston, które zostały w redakcji kilka lat temu po testach. Jak jednak widać, da się zrobić te nośniki lepiej i pomimo tych samych klas Samsung okazuje się zwyczajnie szybszy. Kuszą też wielkie pojemności, upchanie całego terabajta w skrawku krzemu wielkości paznokcia nieustannie mnie fascynuje.

Owszem, terabajtowe karty były już wcześniej dostępne, ale kupowało się tylko pojemność, rezygnując poniekąd z szybkości. Teraz można mieć jedno i drugie, przede wszystkim jednak nie mieć trosk podczas nawet bardzo długiego wyjazdu w nieznane. Niezależnie od tego, czy karta posłuży Ci jako pendrive, pamięć dla kamery, drona, telefonu czy konsoli, z terabajtem na pokładzie można dużo więcej.

Samsung Pro Plus microSD 1TB (MB-MD1T0SB) podczas testów zrealizował wszystkie obietnice producenta. Doceniam, że w zestawie znalazł się czytnik kart pamięci zdolny zapewnić maksymalne osiągi karty, choć nie pogardziłbym też solidną przejściówką na dużą kartę SD. Jakbym miał jednak wybierać spośród dwóch tych dodatków (są też zestawy z przejściówką), to zdecydowanie warto postawić na opcję z czytnikiem.

Ocena końcowa 9/10 - polecam.

Wady:

- na upartego brak przejściówki na duże SD.

Zalety:

- wysokie prędkości zapisu i odczytu, pokrywające się z deklaracjami producenta,

- szybki czytnik kart pamięci w zestawie,

- brak spowolnienia przy przesyłaniu dużych paczek plików i przepełnieniu karty,

- certyfikacja odpowiednia do nagrań 4K 60 i 120 fps,

- wzmacniana konstrukcja i długa, 10-letnia gwarancja.

