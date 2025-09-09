Jesienna rozrywka i nagrody. Z tymi promocjami Orange zapomnisz o końcu lata

Nadciągająca jesień może być trudna, ale… wcale nie musi. Mamy na to receptę – filmy, seriale i dobre programy telewizyjne. Co więc wybrać na jesień? Orange ma na to odpowiedź. Operator wystartował z nową promocją na „powrót do szkoły”, oferując kompletne usługi, łączące internet światłowodowy z dostępem do serwisów VoD i telewizji. Przyjrzyjmy się, jak Orange umili nam jesienne dni.

Światłowód z filmowymi i serialowymi atrakcjami

Kluczowy element nowej propozycji Orange to najszybszy światłowód na rynku – pomarańczowy operator już od dłuższego czasu, bo od stycznia 2023 roku, nieprzerwanie zajmuje 1 miejsce w rankingu SpeedTest.pl w kategorii „najszybszy internet światłowodowy FTTH”. W zależności od wybranej prędkości można liczyć na 3, 6 lub 12 miesięcy abonamentu za 0 zł dla nowych klientów. To realny sposób na ograniczenie kosztów pierwszego roku korzystania z internetu.

Dokładniej rzecz biorąc, mamy do wyboru:

12 miesięcy z abonamentem 0 zł – ze światłowodem do 8 Gb/s,

z abonamentem 0 zł – ze światłowodem do 8 Gb/s, 6 miesięcy z abonamentem 0 zł – ze światłowodem do 900 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s

z abonamentem 0 zł – ze światłowodem do 900 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s 3 miesiące z abonamentem 0 zł – ze światłowodem do 600 Mb/s.

Światłowód to dopiero punkt wyjścia – brama otwierająca dostęp do świata rozrywki. A tu jest kilka dodatkowych usług do wyboru. Po pierwsze Orange proponuje dodatkową usługę Extra TV, rozbudowaną ofertę telewizji, z promocją na abonament.

Promocja na Pakiet Extra TV jest zintegrowana ze światłowodem – po wybraniu szybkiego internetu można otrzymać tyle samo miesięcy Extra TV za 0 zł, ile oferuje dana opcja światłowodu. Jeśli więc ktoś wybierze światłowód z abonamentem 0 zł przez 12 miesięcy, dostaje także rok telewizji bez opłat. Dzięki Extra TV ze światłowodem można mieć aż 209 kanałów telewizyjnych, co daje szeroki wybór dla całej rodziny – od programów popularnonaukowych przez kino aż po sport. Wystarczy na całą jesień, zimę i na wiosnę, w oczekiwaniu na kolejne lato.

Podsumowując, można więc skorzystać z nawet takiej oferty (z umowami na 24 miesiące):

Światłowód przez 12 miesięcy z abonamentem za 0 zł ,

, Extra TV przez 12 miesięcy za 0 zł.

W Extra TV klienci zyskają między innymi dostęp do kanałów Eurosport, Polsat Sport, Polsat Film, Eleven Sports (1-4), Kino Polska, Ale kino+, Kino TV, TVN Style, TVN Turbo, CANAL+ Domo, CANAL+ Kuchnia, CANAL+ Sport 5, Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, TVP Nauka, Mini Mini+, Disney Junior, Disney XD, Nickelodeon, MTV Polska, BBC News, Bloomberg i dziesiątek innych kanałów.

Dodatkowo Orange ma w zanadrzu ofertę HBO z HBO Max, pakiet Polsat Sport Premium, CANAL+ Super Sport i CANAL+ Seriale i Filmy – oba pakiety z serwisem streamingowym CANAL+. Warto się skusić, bo nowości na jesień zapowiadają się wyjątkowo ciekawie. W tej ostatniej ofercie na fanów mocnych wrażeń i klimatów zombie we wrześniu czeka trzeci sezon „The Walking Dead: Daryl Dixon”.

Miłośników bardziej subtelnych klimatów może natomiast zainteresować dramat o największej operowej diwie – „Maria Callas” z Angeliną Jolie. Z kolei HBO Max szykuje na wrzesień prawdziwy hit – film „Superman”, klasyczny temat w nowym ujęciu i wielki, kinowy przebój tego lata. Jednocześnie do HBO Max trafił już pełen pakiet klasycznych filmów o Człowieku ze Stali. A na fanów polskich seriali czeka dramat kryminalny „Scheda” – mroczna produkcja na jesienne wieczory, która zabierze nas na Półwysep Helski. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie czy jest maniakiem filmów, czy zapalonym kibicem. Aby korzystać z tych pakietów, trzeba mieć Extra TV w Orange.

A co powiecie na Netflixa w prezencie? Orange w wybranych wariantach światłowodu z tym popularnym serwisem streamingowym proponuje do 6 miesięcy Netflixa (Plan Podstawowy). Warto się skusić, bo jesień w Netflixie zapowiada się szczególnie ciekawie. To przede wszystkim niezwykle popularny na całym świecie serial „Wednesday”, który we wrześniu doczekał się finału drugiego sezonu, choć propozycji jest znacznie więcej. Po blisko dwóch latach oczekiwania na platformie zadebiutuje wreszcie drugi sezon satyry na polską duszę – czyli pełnego absurdalnego humoru serialu „1670”. Z kolei fani produkcji rodem z Japonii i ekstremalnych emocji otrzymają finałowy sezon „Alice in Borderland”, czyli serialu, który wyprzedził koreański hit „Squid Game”.

Orange, Netflix i magiczna Zielona Wyspa z Wednesday

Serial „Wednesday” zadebiutował w 2022 roku i szybko stał się światowym fenomenem bijącym rekordy oglądalności. Cierpliwość fanów serii, spragnionych dalszego ciągu, została wystawiona na ciężką próbę, ale w końcu w sierpniu 2025 r. doczekali się drugiego sezonu. Emocje fanów serii sięgają zenitu, a swoje dołożył jeszcze Orange. Pomarańczowy operator wraz z Netflixem ogłosił konkurs dla fanów Wednesday, a stawka w grze jest naprawdę kusząca.

Wszyscy, którzy przyłączą się do zabawy i spełnią warunki konkursu, mają szansę na wygranie... rodzinnej wycieczki do Irlandii. Orange przewidział trzy takie nagrody, nawet dla pięcioosobowych rodzin. Podczas wyjazdu na Zieloną Wyspę uczestnicy będą mogli skorzystać z dwóch wybranych atrakcji, inspirowanych serialem „Wednesday”. Jak obiecuje Orange, zwycięzcy nie będą musieli martwić się o transport, wyżywienie czy noclegi – wszystko zostanie w pełni zorganizowane.

Dla tych, którym szczęście mniej dopisze, przewidziano inne, atrakcyjne nagrody: 100 kolekcjonerskich figurek Funko Pop Wednesday. Dla wielbicieli serialu to miły upominek, który doda trochę magii w domu i umili czas oczekiwania na zapowiadany trzeci sezon Wednesday.

Żeby wziąć udział w konkursie Orange i Netflix, trzeba skorzystać z nowej oferty pomarańczowej sieci. Konkurs „Wednesday” trwa od 18 sierpnia do 31 października. W tym czasie należy:

kupić pakiet usług Orange z internetem domowym i Netflixem na wspólnej umowie na 24 miesiące,

Orange z internetem domowym i Netflixem na wspólnej umowie na 24 miesiące, wejść na stronę konkursową www.orange.pl/netflix/konkurs i w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego Twoja rodzina powinna dołączyć do Akademii Nevermore. Co sprawia, że pasowalibyście do grona Wednesday, Enid i reszty uczniów?”.

W konkursie mogą wziąć udział także obecni klienci Orange, którzy nie mieli wcześniej pakietu usług Orange z internetem domowym i Netflixem, ale kupią go w czasie trwania konkursu.

Orange kusi sportem

Pomarańczowy operator przygotował też specjalną, jesienną ofertę dla kibiców sportowych. Do 17 października Orange włączył w prezencie dla wszystkich klientów posiadających Pakiety Eleven Sports oraz Extra TV dwa kanały Polsat Sport Premium dla wszystkich klientów, posiadających pakiet Eleven Sports oraz Extra TV.

Pakiet Polsat Sport Premium zawiera 2 kanały główne Polsat Sport Premium 1 Super HD i Polsat Sport Premium 2 Super HD oraz 4 specjalne serwisy typu PPV, dostępne podczas wybranych wydarzeń sportowych.

Transmisje na kanałach Polsat Sport Premium są bez reklam i obejmują m.in.: Ligę Europy i Ligę Konferencji UEFA, tenisowy Wimbledon, gale mieszanych sztuk walki spod znaku UFC, lekkoatletyczną Diamentową Ligę, Motocyklowe Mistrzostwa Świata MotoGP i wiele więcej.