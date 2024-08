Waleczne wojowniczki, czyli książki z niezłomnymi bohaterkami w tle

Dla wszystkich miłośników literatury fantasy przygotowałam dzisiaj coś specjalnego — tytuły, które zabiorą nas w podróż do niezwykłego świata odważnych i walecznych bohaterek. Wyobraźcie sobie, że zakładamy kimona, chwytamy za katany (albo książki!) i ruszamy na ekscytujące przygody pełne magii, honoru i niesamowitych zwrotów akcji.

Muszę przyznać, że oferta wydawnicza ostatnich lat stała się naprawdę bogata i interesująca. Jest w czym wybierać! Historie o walecznych bohaterkach zawsze mnie porywają, ich determinacja, odwaga i zdolność do pokonywania przeciwności losu. A do tego średniowieczna Japonia jako tło, czy chińskie podania to po prostu idealne połączenie! Każda z tych książek to nie tylko świetna rozrywka, ale też dawka motywacji i pozytywnych emocji. Gotowi?



Jay Kristoff „Tancerze burzy”, „Bratobójca”, „Głosząca kres” (cykl „Wojna Lotosowa”)



Doskonała trylogia, która przenosi nas do fascynującego świata steampunkowej dystopii, inspirowanej średniowieczną Japonią. Jest to prawdziwa gratka dla fanów gatunkowej fantastyki, oferująca dynamiczną akcję i bohaterów, których nie sposób nie polubić.

Świat wysp Shima, skażony przez przemysł krwawego lotosu, zmierza ku nieuchronnej ekologicznej i społecznej katastrofie. W tej rzeczywistości demony i bóstwa z japońskich mitów współistnieją z wysoko rozwiniętą Gildią, a niewolnicza praca milionów poddanych pod okrutną władzą szoguna tworzy mroczny klimat opowieści.



Pierwsza część trylogii przedstawia wzruszającą i tragiczną historię o przyjaźni, miłości, wierności i zdradzie. Główna bohaterka, młoda łowczyni Yukiko, na rozkaz swojego szalonego władcy wyrusza, by schwytać mitycznego gryfa. Spotkanie z tą niesamowitą, inteligentną istotą staje się punktem zwrotnym w jej życiu i w historii całej Shimy.



Cała trylogia to nie tylko wciągająca lektura, ale także świetny przykład, dlaczego warto czytać fantastykę. Ten gatunek literatury przenosi nas w odległe światy, umożliwiając ucieczkę od codzienności i zanurzenie się w niezwykłych przygodach. Jeśli lubicie dynamiczną akcję, interesujące postaci i światy pełne magii, ta trylogia na pewno was nie zawiedzie.

M. L. Wang „Miecz Kaigenu”



„Miecz Kaigenu” to niezwykle piękne wydanie, które przyciąga zarówno swoim wyglądem, jak i treścią. Ta powieść oferuje wyjątkową mieszankę rodzinnej sagi, tajemnic i epickich starć. Historia skupia się na trzech postaciach z rodziny Matsuda: matce, która pragnie uciec od krwawej przeszłości; synie, który dąży do spełnienia marzenia o byciu wojownikiem; oraz ojcu, który nie dostrzega nadciągającego niebezpieczeństwa.

Na tle zapierającej dech w piersiach scenerii Imperium Kaigenu, wśród najwyższych szczytów, gdzie zamieszkują najpotężniejsi wojownicy, akcja rozwija się w sposób zaskakujący i angażujący. Ci wojownicy, wyposażeni w nadludzkie moce, władający lodowymi ostrzami i zdolni do manipulowania morzami, od wieków chronili swoje imperium przed najeźdźcami.

Mamoru, czternastoletni potomek rodu Matsuda, marzy o zostaniu idealnym wojownikiem. Jednak spotkanie z tajemniczym przybyszem sprawia, że zaczyna kwestionować wszystko, w co wierzył, odkrywając, że jego ojczyzna może być zbudowana na kłamstwach. Jego matka, Misaki, próbuje zapomnieć o swojej brutalnej przeszłości jako wojowniczki. Chociaż stara się wieść spokojne życie jako matka i żona, zbliżająca się inwazja zmusza ją do ponownego chwycenia za miecz i stawienia czoła dawnym demonom.

To, co wyróżnia tę powieść, to jej głębia emocjonalna i realistyczne przedstawienie trudnych wyborów, przed którymi stają bohaterowie. Autorka nie przedstawia prostego podziału na dobro i zło. Zamiast tego, ukazuje ludzi uwikłanych w historię, gdzie honor, tradycja i lojalność są manipulowane przez tych, którzy rządzą. Bohaterowie muszą radzić sobie z traumą, stratą i szukać nowego sensu w świecie pełnym zgliszczy. Bardzo polecam!

Xiran Jay Zhao „Żelazna Wdowa”



Sięgając po fantastykę, można przenieść się do świata pełnego nieograniczonych możliwości, w którym granice rzeczywistości są przekraczane na każdym kroku. „Żelazna Wdowa” to doskonały przykład, dlaczego warto zanurzyć się w literaturę fantastyczną.

Zainspirowana prawdziwą historią jedynej chińskiej cesarzowej, książka opowiada o walce osiemnastoletniej Zetian o wolność i sprawiedliwość. Zetian, pragnąc pomścić siostrę, sama zgłasza się na pilotkę. Jej determinacja i siła charakteru sprawia, że zyskuje przydomek Żelazna Wdowa. Władze, chcąc kontrolować jej niesamowitą moc, przydzielają ją do Li Shimina, najsilniejszego i najbardziej kontrowersyjnego pilota w Huaxii. Zetian jednak nie daje się złamać.

Książka zaskakuje w każdym rozdziale, odkrywając przed czytelnikiem tajemnice, których nikt by się nie spodziewał. Narracja jest szybka, dynamiczna, a postać Zetian jest przykładem silnej kobiety, której determinacja inspirują do przemyśleń na temat walki o swoje prawa. Akcja osadzona w Chinach dodaje uroku i głębi, co sprawia, że książka jest jeszcze bardziej fascynująca dla miłośników literatury rozgrywającej się w tamtych rejonach.

Pięknego weekendu! Dajcie znać, co teraz czytacie!

Zobacz: Te książki szokują. Sprawdź, czemu warto je przeczytać

Zobacz: Jesteś gotowy na te nowości książkowe? Twoja półka na pewno tak!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Beata Skrzypczak / Telepolis

Źródło tekstu: Beata Skrzypczak (Opowiem Ci)