Te książki szokują. Sprawdź, czemu warto je przeczytać

Książki potrafią szokować, wywoływać kontrowersje i zmuszać do trudnych dyskusji. Te tytuły zmuszają do wyjścia ze swojej strefy komfortu - i właśnie dlatego warto po nie sięgnąć.

Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do literatury jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. Wśród niewyczerpanej ilości tytułów, jakie oferuje nam cyfrowy i tradycyjny świat książek, można znaleźć nie tylko opowieści, które nas bawią, wzruszają czy uczą, ale także te, które zmuszają nas do wyjścia poza wygodne granice naszego myślenia. Czytanie książek, które są kontrowersyjne, dyskusyjne, a czasem nawet szokujące, może być doświadczeniem równie trudnym, co satysfakcjonującym. Zanurzenie się w takie lektury wymaga odwagi, ale pomagają one zrozumieć różne perspektywy, wywalczyć szacunek dla odmiennych punktów widzenia i w końcu, stają się katalizatorami do własnej refleksji nad sobą i społeczeństwem, w którym żyjemy. Oto tytuły, które można polubić lub wręcz przeciwnie, ale nie przejdziecie wobec nich obojętnie!

James McBride „Diakon kontra King Kong”



„Diakon kontra King Kong” to nasycona humorem, humanistyczna powieść Jamesa McBride'a, zdobywcy National Book Award. Książka została przetłumaczona przez Tomasza S. Gałązkę, który z pełnym zrozumieniem oddaje ton i atmosferę tej historii. Akcja powieści rozgrywa się w 1969 roku w nowojorskim kompleksie mieszkaniowym o nazwie Cause Houses. Głównym bohaterem jest siedemdziesięciojednoletni diakon lokalnego kościoła baptystycznego, znany wszystkim jako Kurtałka. Po stracie żony, jego głównym zajęciem staje się spożywanie domowej wódki zwanej King Kongiem. Pewnego dnia, jakby opanowany przez zewnętrzną siłę, podchodzi do Deemsa Clemensa, niegdyś gwiazdy jego młodzieżowego zespołu baseballowego, a obecnie handlarza heroiny, i strzela do niego. Pomimo uszkodzenia jedynie ucha Deemsa, ten incydent stawia Kurtałkę w obliczu sporego niebezpieczeństwa.

James McBride konstruuje fabułę wokół zagadek – dlaczego diakon strzelił do Deemsa i jakie będą konsekwencje tego aktu. Powieść przypomina tu komedię sytuacyjną, gdzie każda postać ma swoją rolę, a zdarzenia tworzą gęstą sieć powiązań. Narracja książki nasycona absurdem, a jednocześnie nie unika złożonych tematów. Autor przygląda się, jak narkotyki wpływają na społeczność Cause Houses, jak borykają się z biedą, rasizmem i codziennymi problemami. Przedstawia nam bohaterów z ich wadami, kompleksami, ale z ciekawym sarkazmem i poczuciem humoru. W centrum uwagi stoi Kurtałka, którego początkowo postrzegamy jako komiczną postać, ale z każdym kolejnym rozdziałem zaczynamy dostrzegać głębię jego postaci, jego ból i złożoność. Niezwykle podoba mi się to, jak McBride przygląda się ludzkiemu doświadczeniu z szacunkiem i empatią. Świetna powieść!

Felicia Berliner „Szmuc”



"Szmuc" to debiutancka powieść Felicii Berliner, która z wnikliwością i pewnym humorem rzuca światło na życie młodej kobiety z ultraortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Brooklynie. Osiemnastoletnia Rajzla otrzymuje zgodę na studiowanie na uczelni i naukę księgowości, co zgodnie z regułami jej społeczności jest rzadkością. Ta niezależność daje jej również większy dostęp do komputera, który staje się dla niej bramą do świata pornografii, wywołując zamęt w jej życiu i powodując wątpliwości co do miejsca, jakie zajmuje w społeczności.

Ortodoksyjna religia ze swoim naciskiem na reguły, tradycję i ustanowione normy może wydawać się w bezpośredniej sprzeczności z dynamicznie zmieniającym się światem zewnętrznym. „Szmuc” wpisuje się w nurt literatury, która nie boi się poruszać trudnych i niewygodnych tematów, odważnie pokazując, że każda społeczność ma swoje ciemne strony, niezależnie od wyznania. Ta książka, choć porusza kontrowersyjne i niezwykle osobiste tematy, robi to z dużą wrażliwością i szacunkiem dla swoich bohaterów. Zmusza nas do zastanowienia się nad naszymi własnymi przekonaniami i wartościami. Pomagają nam zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie różnorodności doświadczeń i perspektyw, nawet jeśli mogą one wydawać się nam obce lub niezrozumiałe. Ta opowieść zmusza nas do konfrontacji z naszymi przekonaniami i zadania sobie trudnych, ale potrzebnych pytań.

Lana Bastašić „Złap zająca”



Lana Bastašić, urodzona w Jugosławii, obecnie mieszkająca w Barcelonie, w swojej powieści „Złap zająca” przenosi nas do swojego rodzinnego kraju, a dokładniej do zawiłego labiryntu relacji międzyludzkich, wspomnień i poszukiwań własnej tożsamości. Pisarka zręcznie splata wątki osobiste bohaterek z ogólnym tłem historyczno-kulturowym regionu bałkańskiego, nadając powieści złożoność i głębię, która wywołuje u czytelnika zaskoczenie i zadziwienie.

Fabuła krąży wokół dwóch przyjaciółek, Sary i Lejli, które w dzieciństwie i w okresie dojrzewania tworzyły nieodłączną parę, ale z biegiem czasu ich drogi się rozeszły. Po 12 latach, Sara, która osiedliła się w Dublińskiej rzeczywistości, otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od Lejli. Prosi ona Sarę, aby wróciła do Bośni i pomogła jej w poszukiwaniach brata Armina, który zaginął, gdy były nastolatkami. Bohaterki wyruszają wspólnie w podróż samochodem z Mostaru do Wiednia. Właśnie ta droga stanowi punkt wyjścia dla poszukiwania prawy i konfrontacji z własną przeszłością.

Bastašić, wykorzystując motyw podróży, nie tylko prowadzi nas przez szereg miejsca znaczących dla historii bohaterek, ale równocześnie zmusza je do zmagania się z duchami przeszłości. Konflikt, który rozgrywa się w głowach i sercach obu bohaterek, jest ukazany z niezwykłą precyzją. Widać, jak próbują zrozumieć siebie nawzajem, zmagając się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Zarówno Sara, jak i Lejla, muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, a podróż przez Bałkany stanowi dla nich zarówno fizyczną, jak i duchową wyprawę.

Jestem ciekawa, czy lubicie takie nieoczywiste opowieści! Dajcie znać!

