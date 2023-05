Najlepsze książki na Dzień Dziecka

Idealny prezent na Dzień Dziecka? Polecamy książki idealne dla każdego młodego czytelnika!

Wielu z nas pamięta radość, jaką przynosiło otrzymanie nowej książki w Dzień Dziecka. To magia tkwiąca w stronach opowieści, która potrafi przenieść nas do innych światów, uczyć i rozwijać wyobraźnię. Tym samym, wybór książki dla dziecka jest nie tylko gestem miłości, ale również inwestycją w jego przyszłość. Dzisiaj przychodzę do was z listą tytułów, które, moim zdaniem, są idealne do podarowania w Dniu Dziecka. Podzieliłam je na kategorie wiekowe, aby ułatwić wybór odpowiedniego tytułu. Wszystkie rekomendowane książki łączą w sobie elementy edukacyjne i rozrywkowe, zapewniając równocześnie wartościowe lektury dla każdego młodego czytelnika. Czy szukasz książki dla malucha, który dopiero zaczyna swoją przygodę z literaturą, czy dla nastolatka, który jest już doświadczonym czytelnikiem, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś wyjątkowego!

Wiek: 2-4 lat

Berenika Kołomycka, Agata Loth-Ignaciuk „Mika i Chłodek”



Nie lekceważcie Miki! Ma niezwykły dar odkrywania wszelkiego rodzaju domostworów, które ukrywają się w najmniej oczekiwanych zakątkach jej domu. A teraz, kiedy temperatura rośnie, a klimatyzacja odmawia posłuszeństwa, poznajemy Chłodka. Czy Mika zdoła zorganizować upragniony piknik dla przyjaciół, aby osłodzić im ten upalny dzień? Tylko jedno jest pewne – to będzie historia pełna śmiechu!

Ta graficzna książeczka to prawdziwa uczta dla małych oczu i uszu! Nie tylko rozwija wyobraźnię, ale także uczy dzieci, jak być odważnym, kreatywnym i ciekawym świata, tak jak Mika. Przygody Miki to prawdziwa eksplozja kolorów, pełna uroczych detali, które na pewno rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie zapomnijcie o dwóch innych perełkach z serii "Arcygroźne domostwory": "Mika i Bulgot" oraz "Mika i Wyjec". Mika, jako prawdziwy superbohater, już raz uratowała skarpetki przed huczącym Wyjcem, a innym razem uratowała ukochaną żabkę przed potworem, który mieszka w łazience. Te historie są pełne humoru, niespodzianek i postaci, które z pewnością stworzą wiele okazji do śmiechu.

Isabelli Tree i Alexandry Finkeldey „Kiedy bociany wróciły do domu”



W tej przepięknie ilustrowanej opowieści poznajemy Beani, małą dziewczynkę, która żyje w zgodzie z naturą, kocha wszystkie zwierzęta, ale najbardziej pasjonują ją ptaki. W dniu urodzin jej młodszego braciszka, rodzina otrzymuje kartki z gratulacjami. Jedna z nich przedstawia ptaka, którego Beani jeszcze nie zna - bociana. To spotkanie stanie się początkiem niezwykłej przygody. Tree i Finkeldey, z niezwykłym pietyzmem i wnikliwością, wprowadzają młodego czytelnika w świat bocianów, tłumacząc ich zwyczaje, migracje i rolę w ekosystemie. Czytając tę książkę, dzieci zrozumieją, jak ważne jest szanowanie natury i dbanie o jej harmonię.

Wydawnictwo Świetlik, które wydało tę książkę, znane jest z pięknych i edukacyjnych historii dla dzieci. Misją Świetlika jest tworzenie książek, które są nie tylko wizualnie zachwycające, ale również wzbogacają umysły młodych czytelników, inspirując je do nauki i odkrywania świata. "Kiedy bociany wróciły do domu" to zdecydowanie jedno z tych dzieł, które pokazują, jak wydawnictwo przekracza granice edukacyjnej literatury dla dzieci, tworząc prawdziwe arcydzieła.

Olivier Tallec „Trochę DUŻO”



„Trochę DUŻO” to przemyślana i błyskotliwa kontynuacja historii o niesfornej wiewiórce znanej z „To jest moje drzewo". W tej barwnej opowieści czytelnik ponownie spotyka sympatyczną wiewiórkę, która stawia czoła wyzwaniom związanym z odpowiedzialnym korzystaniem z bogactw natury.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być wiewiórką, która zakochała się w jednym, wyjątkowym drzewie i próbuje chronić je przed innymi mieszkańcami lasu? A może zastanawiałeś się, jak daleko można się posunąć w miłości do szyszek? A potem małych igiełek, gałązek, a na końcu korzeni? W końcu, każdy z nas ma swoje małe przywary, a nasza wiewiórka nie jest wyjątkiem!

Zagłębiając się w te zabawne opowieści, będziemy świadkami, jak niesamowite przygody w lesie zmieniają perspektywę zarówno naszej bohaterki, jak i nas samych. Będziemy się razem z nią śmiać, zastanawiać, a nawet zmagać z przeciwnościami losu - oczywiście zawsze z uśmiechem na pyszczku.

Elise Gravel „Ma być tak, jak chcę!”



Czy zdarzyło Wam się kiedyś spotkać małego potwora z listą niekończących się życzeń? Zabawna i błyskotliwa książeczka autorstwa Elise Gravel, mistrzyni absurdalnego humoru, zabierze Was w pełną śmiechu podróż do świata dziecka, które pragnie niemal wszystkiego - od prawdziwej śmieciarki po zamek z czekolady!

Naszym bohaterom - małemu potworowi i jego opiekunowi - przyjdzie zmierzyć się z całą gamą niecodziennych próśb. Możemy tylko podziwiać cierpliwość starszego potwora, który mimo niemożliwości spełnienia tych fantastycznych życzeń, zawsze znajduje sposób, by pocieszyć swojego małego przyjaciela. Czy to nie jest prawdziwa miłość? Polecam!

Barbara Supeł „Jadzia Pętelka chce sama”



Samodzielność to coś, co każde dziecko chce osiągnąć. To fascynujące, jak nasze maluchy pragną eksplorować świat na własną rękę. Ale jak nauczyć je, że samodzielność nie oznacza rezygnacji z pomocy innych, zwłaszcza od rodziców? „Jadzia Pętelka”, urocza seria książeczek dla najmłodszych, oferuje inspirujące odpowiedzi na te pytania.

Jadzia Pętelka to mała dziewczynka, pełna niezależnego ducha, która chce robić wszystko sama. Seria książeczek stworzona z myślą o maluchach, pozwala dzieciom i rodzicom na rozpoznawanie i omawianie codziennych sytuacji, z którymi każde dziecko się zetknie. Czy to kąpiel, mycie zębów, nauka korzystania z nocnika czy przygotowanie do spaceru - Jadzia Pętelka pokazuje, jak można zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Te książeczki, napisane prostym językiem i wzbogacone zabawnymi ilustracjami, nie tylko przyciągną uwagę dziecka, ale także wesprą je w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Elementy aktywizujące, takie jak pytania czy zadania do wykonania, pomagają utrwalić zdobyte umiejętności i sprawiają, że lektura staje się prawdziwą przygodą.

Wiek: 5-8 lat

Philip Waechter „Dzień z przyjaciółmi”



Philip Waechter, ceniony niemiecki autor i ilustrator, wraz z wydawnictwem Tako, prezentuje nam uroczy świat przyjaźni, przygód i ciepła w swojej najnowszej książce dla dzieci „Dzień z przyjaciółmi”. Dzięki świetnemu przekładowi Łukasza Musiała, polscy czytelnicy mają okazję odkryć piękne przesłanie tej opowieści.

W centrum opowieści mamy szopa pracza, który nudzi się w swoim domu. W poszukiwaniu zajęcia wpada na pomysł upieczenia szarlotki. Jednak brakuje mu jajek. Wtedy zaczyna się niezwykła przygoda, podczas której nasz bohater odwiedza swoich przyjaciół - lisa, borsuka i niedźwiedzia. Wspólnie przeżywają miłe chwile, a każdy z nich otrzymuje coś, czego potrzebował, dzięki współpracy i pomocy swoich nowo poznanych przyjaciół. Wartości przyjaźni są przedstawione w „Dniu z przyjaciółmi” w wyjątkowo prosty, ale zarazem głęboki sposób. Przygody leśnych zwierząt pokazują, że razem można więcej niż w pojedynkę. Dzięki nieustającemu wsparciu i życzliwości, dzieci uczą się, że prawdziwa przyjaźń polega na pomaganiu sobie nawzajem i dążeniu do wspólnych celów.

Monika Hanulak, Grażka Lange „Pies, kot, akcja! Animacja!”



Zapraszamy was do niezwykłego świata, w którym każde dziecko staje się mistrzem animacji, a jego głównymi bohaterami są urocze psy i koty. Oto książka, która nie tylko wzbudza ciekawość, ale także zachęca do aktywnego uczestnictwa. To niezwykła książka aktywnościowa, która pozwala dzieciom na tworzenie własnych filmów animowanych, przenosząc zwykłe zabawy w ruchome obrazy!

Każde dziecko ma teraz szansę na stworzenie własnej, niepowtarzalnej animacji. Jedynymi narzędziami, które są potrzebne, to para nożyczek, smartfon i oczywiście ta książka. To nie jest zwyczajna opowieść – to portal do świata pełnego rozbrykanych psów i kotów, którzy nie mogą doczekać się, by zagrać w dziecięcym filmie. Ta książka stawia na kreatywność, pomaga rozwijać zdolności manualne i uczy podstaw animacji. To doskonałe połączenie nauki i rozrywki, które pozwoli każdemu dziecku poczuć się jak prawdziwy reżyser filmów animowanych.

Anna Andrusyszyn „Nata i czarownice. Pechowa wiedźma”



Ruszamy w niezapomnianą podróż pełną magii i niespodzianek z naszą nieustraszoną bohaterką, Natą! W tej emocjonującej kontynuacji jej przygód, dziewięcioletnia Nata staje przed szansą odzyskania magicznych mocy, które kiedyś należały do jej przodkiń. Czy jest gotowa na tak wielką odpowiedzialność?

Nata, zanurzona w świecie pełnym magii, wpada w jedne tarapaty za drugimi, ale czy to oznacza, że musi porzucić swoje marzenie o zostaniu prawdziwą czarownicą? Czy uda jej się wybrnąć z tych trudności? Ta fascynująca opowieść, napisana z niebywałym poczuciem humoru i lekkością, jest wypełniona niekończącymi się przygodami, które sprawiają, że świat magii staje się niezwykle rzeczywisty. Aneta Fontner-Dorożyńska dodaje do tej historii jeszcze więcej życia za pomocą swoich wyjątkowych ilustracji, które przemawiają do wyobraźni czytelnika.

Holly Webb "Opowieść z Zielonej Rzeki"



Głównymi bohaterami są Szuwar, wydra, która myśli, że jest na tyle silna, aby powstrzymać powódź, i Satynka, bóbr, który jest zbyt mały, aby pomóc w budowie tamy, ale na pewno ma serce wielkości góry. Opowieść z Zielonej Rzeki" to książka pełna przygód, humoru i emocji. Jest jak rollercoaster, tylko bez kolejek i nudnych zasad bezpieczeństwa.

"Opowieść z Zielonej Rzeki" to książka, która oferuje dzieciom znacznie więcej niż tylko przygodę i rozrywkę. Choć jej strony pełne są fascynujących opowieści i humoru, jest to także książka, która ma moc kształtowania młodych serc. Po pierwsze, ta książka uczy dzieci o szacunku dla natury. Poprzez oczy leśnych bohaterów, dzieci zrozumieją, jak nasze działania wpływają na środowisko. Po drugie, ta opowieść uczy odwagi i determinacji. Główni bohaterowie, mimo swoich wątpliwości i lęków, pokazują, że każdy - niezależnie od wielkości - może mieć wpływ i dokonać zmian. Po trzecie, "Opowieść z Zielonej Rzeki" promuje wartości takie jak empatia, współpraca i przyjaźń. Szuwar i Satynka muszą pracować razem, aby uratować swoje domy, a przez to uczą się, jak ważne jest zrozumienie i wspieranie innych.

Wiek: 9-13 lat

Qnjali Q. Rauf „Świat pełen nadziei. Poradnik dla dzieci o empatii, dobroci i zmienianiu świata na lepsze”



W dzisiejszych czasach, gdy niepewność i zawiść zdają się na porządku dziennym, kluczowe jest, aby objaśniać dzieciom świat w sposób empatyczny, wyciągać do nich ręce i pokazywać im nadzieję oraz dobroć. Właśnie taką misję ma książka „Świat pełen nadziei” autorstwa Qnjali Q. Rauf, znanej pisarki i działaczki na rzecz praw człowieka. Autorka od najmłodszych lat marzyła o byciu superbohaterką. Z czasem zrozumiała, że każdy człowiek ma w sobie niezwykłe moce i nawet najmłodsza osoba może uczynić świat szczęśliwszym miejscem.

Autorka nie tylko podaje wartościowe treści, ale także angażuje czytelników do aktywnego udziału w odkrywaniu tematów poruszanych w książce. Te interaktywne elementy pomagają czytelnikom odkryć swój potencjał, zrozumieć swoje niesamowite możliwości do zmieniania świata wokół siebie (zobaczcie tylko zadanie związane ze stworzeniem swojej wewnętrznej gladiatorki!) Ćwiczenia te zachęcają do refleksji nad własnym życiem i wyzwaniami, z którymi młodzi ludzie się spotykają. W efekcie „Świat pełen nadziei” to książka, która nie tylko dostarcza wiedzy, ale także uczy samodzielnego myślenia, empatii i odpowiedzialności.

Mette Eike Neerlin „Koń, koń, tygrys, tygrys”



Honey, chociaż marzy o byciu „taką jak wszyscy”, musi zmierzyć się z rzeczywistością daleką od idealnej. Urodzona z zajęczą wargą, mierzy się z niską samooceną i brakiem pewności siebie. Zmagania z codziennym chaosem, opieka nad starszą siostrą z niepełnosprawnością intelektualną, rozwiedzeni rodzice, kłopoty finansowe – wszystko to stanowi tło dla jej niezwykłej historii.

„Koń, koń, tygrys, tygrys” to nie tylko wzruszająca, ale i zabawna opowieść o nastolatce, która zmaga się z akceptacją siebie i swojego miejsca w świecie. To opowieść o tym, jak trudno uwierzyć, że możemy być dla kogoś ważni, że nie musimy niczego udawać, że możemy po prostu być sobą. To powieść, która zmusza do zastanowienia i daje poczucie, że mimo wszystkich trudności, życie jest warte zachodu.

Wspaniałego Dnia Dziecka dla każdego małego odkrywcy literackich przygód!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się

swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

