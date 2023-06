Te książki musisz przeczytać. Najgorętsze premiery czerwca

Po jakie książki warto sięgnąć w czerwcu? Polecamy najgorętsze premiery!

Czy jest coś bardziej satysfakcjonującego niż zapadanie się w miękki fotel z najgorętszą premierą książkową sezonu? Tym bardziej, jeżeli czerwiec właśnie puka do naszych drzwi, a my otwieramy je szeroko na wakacyjne historie, które zabierają nas do miejsc, gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Witajcie w czerwcu - miesiącu, kiedy dni stają się dłuższe, a nasza ciekawość, która budzi się z letnim słońcem, szuka nowych książek do odkrycia! Zapraszam Cię do odkrycia tych wspaniałych historii, które pojawią się na księgarskich półkach już w tym miesiącu.

Jessie Burton „Złoty dom”



Kontynuując porywającą narrację znaną z bestsellera „Miniaturzystka”, Jessie Burton powraca z „Złotym domem”. Ta niezależna kontynuacja przenosi nas do XVIII-wiecznego Amsterdamu, wypełnionego tajemnicami i skrywanymi przez dekady sekretami. Autorka przedstawia nam osiemnastoletnią Theę Brandt, którą otacza ciężar utraconego majątku, a także skomplikowane relacje rodzinne. W centrum tej historii znajduje się dom Nelli (znanej z „Miniaturzystki”), który stał się tłem dla rozgrywających się tu dramatów i której przeszłość wciąż odciska piętno na jej teraźniejszości.

W „Złotym domu” Jessie Burton zdolnie odtwarza mroczną atmosferę, kiedy to rodzina Brandt, pozbawiona majątku i zniszczona skandalem, stara się odbudować swoją reputację. Związki między postaciami, szczególnie między Theą a jej ojcem Otto, dawniej niewolnikiem, a teraz właścicielem domu, są głęboko emocjonalne i skomplikowane, co sprawia, że czytamy całą historię z wielkim zainteresowaniem.

„Złoty dom” to powieść o tajemnicach, które rodzą się w cieniu domu Nelli. Tym razem jest to historia Thei, która w kontekście tajemniczego dziedzictwa swojej rodziny, stara się znaleźć własną drogę. Choć jest to ciężkie zadanie, szczególnie gdy przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, Thea z determinacją stawia czoło wyzwaniom, które stają na jej drodze. Powieść Jessie Burton to książka niezwykle pięknie napisana. Ukazuje zmieniające się pory roku w XVIII-wiecznym Amsterdamie i daje wgląd w życie mieszkańców tego miasta. Polecam!

Natasha Preston „Wyspa”



"Wyspa" to młodzieżowy thriller, którego fabuła rozgrywa się na nowoczesnej i ekskluzywnej wyspie, która została stworzona przez miliardera jako park rozrywki dla najbogatszych i najbardziej wpływowych osób na świecie. Przed oficjalnym otwarciem, właściciel zaprasza na wyspę sześciu najpopularniejszych nastoletnich influencerów, Mają oni spędzić na wyspie weekend, podczas którego będą dokumentować swoje doświadczenia i promować wyspę na swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Wszystko wydaje się idealne. Wyspa, hotel i park przekraczają najśmielsze oczekiwania influencerów, a harmonogram atrakcji jest pełen ekscytujących wydarzeń. Jednak sytuacja zmienia się drastycznie, kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy: Pierwszy znak kłopotów pojawia się, gdy jeden z nastolatków znika, a połączenie z internetem zostaje sabotowane, uniemożliwiając komunikację ze światem zewnętrznym…

"Wyspa" to emocjonujący thriller Young Adult, który nieodparcie przyciąga czytelnika swoją intensywnie napiętą atmosferą. Książka zachęca narracją pełną adrenaliny, która kusi, by przeczytać ją jednym tchem. To historia o grupie młodych ludzi, którzy muszą stawić czoła nieznanemu zagrożeniu. Autorka umiejętnie manipuluje nastrojem, przekształcając przepych i ekskluzywność parku w mroczne i złowrogie miejsce, które staje się pułapką dla bohaterów.

Paweł Jaszczuk „Za głosem serca”



"Paweł Jaszczuk w swojej najnowszej powieści „Za głosem serca” wydobywa na światło dzienne uniwersalne dylematy dotyczące samotności, traum dzieciństwa, winy i odkupienia. Czytelnicy z pewnością zainteresują się historią Gabriela, samotnika, który niespodziewanie musi zmierzyć się z obowiązkami opieki nad młodym chłopcem, Danielem.

Gabriel, to postać, której samotność jest zarówno fizyczna, jak i emocjonalna. Jego życie zmienia się, gdy w jego życie wkroczy dwie postacie: tajemniczy przyjaciel ze szkolnych lat oraz nieznajomy chłopiec. To zderzenie dwóch światów prowadzi do szeregu wydarzeń, które wywracają jego życie do góry nogami. Autor umiejętnie miesza gatunki, łącząc elementy powieści drogi, obyczajowej i psychologicznej. Książka "Za głosem serca" to podróż zarówno dosłowna, jak i metaforyczna – podróż do wnętrza siebie, do przeszłości i ku przyszłości. Czytelnik razem z bohaterami zmaga się z ich lękami, traumami, raduje się z małych zwycięstw i przede wszystkim uczestniczy w ich procesie dojrzewania.

Takie książki umożliwiają czytelnikom wgląd w różnorodność doświadczeń życiowych, pomagając w budowaniu empatii i zrozumienia dla osób, które mogą mieć inne doświadczenia niż nasze. Gabriel i Daniel, główne postacie tej powieści, przechodzą przez wiele trudności, które są bardzo realne i identyfikowalne dla wielu czytelników.

Ben Hopkins „Katedra”



Akcja książki skupia się na wieloletniej przebudowie katedry miejskiej, co staje się centralnym punktem zainteresowania różnych grup społecznych. Fabuła skupia się na codziennym życiu mieszkańców Hagenburga, ukazując ich walkę o przetrwanie, aspiracje i konflikty. Każda z postaci musi zmierzyć się z własnymi problemami i wyzwaniami, które są odzwierciedleniem szerszych zmagań społecznych, politycznych i religijnych pierwszej połowy XIII wieku. Zderzenie interesów Kościoła i możnych, watykańskie i dworskie intrygi, spory handlowe, stosy heretyków i skrywane miłości - wszystko to znajduje odzwierciedlenie w losach bohaterów.

„Katedra” to niezwykle barwna, dynamiczna i emocjonalna podróż w głąb średniowiecznego społeczeństwa. Autor zręcznie skupia się na wielu perspektywach - od skarbnika biskupa, przez ambitnych rzemieślników, po społeczność żydowską - aby stworzyć obraz żywego, pulsującego życiem miasta Hagenburg. Zmieniające się punkty widzenia wprowadzają czytelnika w gąszcz intryg, politycznych walk, miłosnych dramatów, ambicji i codzienności życia w średniowiecznym mieście.

Mimo iż średniowieczne społeczeństwo mogło wydawać się z góry uporządkowane i hierarchiczne, rzeczywistość była o wiele bardziej skomplikowana i dynamiczna. Szczególnie fascynujące jest to, jak autor przedstawia małe wydarzenia, które mogą wydawać się nieistotne, ale w rzeczywistości mają daleko idące konsekwencje, zarówno dla poszczególnych postaci, jak i całego miasta. Wszystko to tworzy barwną, wielowątkową opowieść o ludziach, ich marzeniach, strachach i pasjach.

