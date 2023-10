Sezon grzewczy ruszył. Masz czyste powietrze, czy zabójczy smog?

Sezon grzewczy w Polsce ruszył, a to oznacza, że w polskim powietrzu jest coraz więcej szkodliwego brudu. Warto wiedzieć, jaka jest aktualnie jakość powietrza, zwłaszcza jeśli planujesz iść pobiegać albo spacerować z dzieckiem.

By Ci w tym pomóc, przygotowałam listę siedmiu aplikacji z Google Play i App Store, które dostarczą niezbędne informacje o smogu w Twoim mieście. Znajdziesz w nich dane zebrane z różnych stacji pomiaru jakości powietrza, zarówno rządowych, jak i komercyjnych, a także mapy, prognozy i niezbędne informacje o pojawiających się typach zanieczyszczeń i ich wpływie na organizm człowieka. Warto zajrzeć do ustawień, bo wiele z nich może wysyłać powiadomienia, jeśli jakość powietrza znacznie się pogorszy.

Kanarek – Polski hit w Google Play

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

' Kanarek to polska aplikacja, która swojego czasu zrobiła furorę w internecie i przyczyniła się do podniesienia świadomości Polaków w zakresie czystego powietrza w kraju. Od tego czasu nieprzerwanie pomaga nam zorientować się, czy przed wyjściem z domu trzeba wyposażyć się w maskę antysmogową. Przy tym Kanarek jest aplikacją bardzo prostą – wystarczy dodać do ekranu głównego najbliższe stacje pomiarowe i jedno spojrzenie wystarczy, by oszacować jakość powietrza. Pomagają w tym oznaczenia kolorystyczne.

І Przy tym warto wiedzieć, że Kanarek korzysta nie tylko ze stacji polskiego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są tu również dane ze stacji komercyjnych, przy czym możesz je wyłączyć, jeśli chcesz. Jeśli udostępnisz aplikacji swoje położenie, będziesz ponadto mieć dostęp do szacowanej jakości powietrza w swojej okolicy (na podstawie danych z pobliskich stacji) oraz będziesz otrzymywać powiadomienia z ostrzeżeniami. Warto tu dodać, że możesz także wybrać normy polskie oraz WHO i polską lub europejską skalę indeksu jakości powietrza.

Aplikacji Kanarek towarzyszy jeden prosty widżet, pokazujący jakość powietrza według wskazań wybranej stacji.

Kanarek jest darmowy, ale możesz wesprzeć jego rozwój darowizną.

Smog Polska – Prosto, czytelnie i z widżetami

Cena: 0 zł, 13,99 zł za widżety i powiadomienia. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Smog Polska to estetyczna aplikacja, czytelnie prezentująca informacje o jakości powietrza w okolicy. Dane pochodzą z ze stacji pomiarowych GIOŚ, a także ze stacji społecznościowych i komercyjnych (m.in. SmogTok, Sensor.Community, LookO2).

W ustawieniach aplikacji można włączyć także powiadomienia smogowe, a na ekranie głównym umieścić jeden ze ślicznych widżetów. Te funkcje są jednak płatne – 13,99 zł. Zakup jest jednorazowy i moim zdaniem warto sięgnąć do portfela. Widżety są bardzo estetyczne i mogą prezentować albo jeden typ zanieczyszczeń, albo kompleksowe wyniki pomiarów z wybranej stacji.

IQAir AirVisual – Dane z całego świata w jednym miejscu

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

AirVisual to aplikacja dość skomplikowana w obsłudze, ale pozwala zapoznać się z jakością powietrza nie tylko w Polsce. Poza wskazaniami ze stacji pomiarowych – rządowych i komercyjnych – można tu przejrzeć także prognozy jakości powietrza na najbliższe 48 godzin. Aplikacja pozwala przyjrzeć się indeksowi jakości powietrza oraz zapoznać się z pomiarami stężenia pojedynczych zanieczyszczeń.

Aplikacja AirVisual ma duży wybór widoków, w tym możliwość połączenia widoku z kamery w okolicy stacji pomiarowej z wynikami pomiaru jakości powietrza. Są tu dostępne dane bieżące i historyczne. Jest tu także aparat, którym zrobisz zdjęcie z nakładką informującą o stanie smogu w okolicy.

Aplikacja jest dostępna całkiem za darmo. Są w niej jednak linki umożliwiające kupno monitorów jakości powietrza tego samego producenta. Aplikacji towarzyszą widżety, w tym takie pokazujące wskazania z prywatnych sensorów, jeśli ktoś je już posiada.

Windy.com – Moja ukochana pogodynka ma też mapę smogu

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Nie pierwszy raz Windy trafia do mojego przeglądu aplikacji i pewnie nie ostatni. Apka jest po prostu zbyt dobra, by o niej nie wspominać. Wśród specjalistycznych map pogody znajdziesz oczywiście także mapę jakości powietrza. W połączeniu z animowanym wiatrem możesz nawet domyślić się, w którym kierunku powędrują zawieszone w miejskim powietrzu cząsteczki i gazy.

Windy w Polsce korzysta z danych dostarczonych przez czujniki GIOŚ, indeks jakości powietrza zaś podaje w standardzie amerykańskim.

Plume – Najładniejsza mapa smogu w Google Play

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Plume to moim zdaniem najładniejsza aplikacja w tym przeglądzie, wyposażona także w śliczne widżety na ekran startowy Androida i iOS. Aplikacja powstaje we francuskim Plume Labs – instytucie badającym jakość powietrza oraz możliwości poprawienia jego czystości. Instytut ma także własny sposób prognozowania smogu na podstawie danych historycznych. Aplikacja pozwala obserwować różne stacje pomiarowe (rządowe i komercyjne), a jeśli udostępnisz jej swoje położenie, będzie też szacować stan smogu w Twojej najbliższej okolicy.

Plume Labs tworzy także mapy smogu na żywo w wybranych miastach. W Polsce można taką mapę obejrzeć dla Warszawy i Wrocławia. Taka mapa daje do myślenia – można na żywo zobaczyć, jak zabudowa, ruch uliczny i obiekty przemysłowe wpływają na czystość powietrza.

Przy korzystaniu z Plume trzeba mieć na uwadze jeden haczyk – francuski instytut opracował własny wskaźnik jakości powietrza (PlumeAQ). Jeśli zamierzasz korzystać tylko z tej aplikacji, nie będzie to miało znaczenia. Jeśli jednak chcesz porównywać dane z innymi źródłami, lepiej przestaw jednostkę w ustawieniach – na przykład na wskaźnik europejski lub amerykański.

Aplikacja ma także kilka widżetów i może wysyłać powiadomienia o jakości powietrza w Twoim mieście.

Aplikacja Plume jest dostępna całkiem za darmo, ale zawiera linki pozwalające kupić sensory jakości powietrza, produkowane przez Plume Labs.

European Air Quality Index – Aplikacja Europejskiej Agencji Środowiska

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Europejski Indeks Jakości Powietrza to darmowa aplikacja Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. To gratka dla fanów kopania w danych archiwalnych. Apka nie ma może najlepszej szaty graficznej, ale pozwala łatwo zapoznać się z trendami, oczekiwanym zakresem poziomu zanieczyszczeń i realnymi wskazaniami w bieżącym roku. Ponadto można tu łatwo porównywać dane zebrane z różnych stacji pomiaru jakości powietrza – zarówno aktualne, jak i archiwalne.

W aplikacji Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska znajdziesz dane pochodzące ze stacji rządowych i samorządowych na terenie Europy. Nie zabrakło widoku mapy i możliwości dodawania stacjo do ulubionych, by mieć łatwy dostęp do danych. Aplikacja nie ma widżetów.

Jakość powietrza w Polsce – Oficjalne dane GIOŚ dla Polski

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Na koniec zostawiłam aplikację Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w której zobaczysz dane ze stacji pomiarowych GIOŚ na terenie Polski. Aplikacja jest bardzo prosta w porównaniu do innych, które tu opisałam, ale spełnia swoje zadanie.

Poza informacjami o stanie powietrza możesz tu też zapoznać się z komunikatami GIOŚ. Są tu również animowane mapy, dzięki którym można zapoznać się z symulacją rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w czasie. GIOŚ przygotowuje prognozy dla każdego typu zanieczyszczeń osobno. Aplikacja ma też jeden prosty widżet na ekran domowy.

