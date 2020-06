Żegnaj iOS, witaj ponownie iPhoneOS

Nie ma rzeczy niezmiennych. Dotyczy to całej branży nowych technologii. Rzadko kiedy jednak którakolwiek firma decyduje się na widowiskowe wycofanie się raz podjętej decyzji. Najnowsze informacje wskazują na to, że tak zrobi sam Apple.

Już w przyszłym tygodniu oficjalnie rozpocznie się tegoroczna Apple Worldwide Developers Conference. Oczywiście zaskoczeniem nie jest fakt, że tak jak inne branżowe wydarzenia, również to odbędzie się w całości w Internecie. Zwykle jednak dowiadujemy się bardzo ciekawych informacji dotyczących ekosystemu Apple'a. W tym roku wcale nie będzie inaczej. Jak donosi renomowany specjalista od przecieków Jon Prosser możemy się spodziewać zmiany nazwy iOS. Dziennikarz uważa, że zmartwychwstanie iPhoneOS.

Dokładnie tak nazywał się system, który był poprzednikiem iOS. Stary iPhone OS zakończył swoje życie w 2010. Jego następca, którym był iOS działał nie tylko na telefonach. Mogliśmy go widzieć w iPodzie Touch oraz w iPadzie. Ten ostatni w 2018 doczekał się swojego własnego systemu, czyli iPadOS. Powrót do nazwy iPhoneOS nie powinien dziwić. To wszystko pasuje do obecnego stylu firmy. W zegarkach mamy bowiem watchOS, telewizory mają swój tvOS, komputery Mac to z kolei macOS... W takich okolicznościach decyzja Apple'a wcale nie dziwi.

Najpierw jednak zagości na urządzeniach amerykańskiej firmy nowa wersja iOS. We wrześniu możemy się spodziewać iOS 14. Najprawdopodobniej ostatnia wersja tego systemu. O ile oczywiście sprawdzą się doniesienia Prossera.

Zobacz Apple zapowie MacBooka bez Intela na WWDC. To już pewne!

Zobacz Jedna z cech iOS 14 tylko dla pracowników Apple'a

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: appleinsider, phonearena