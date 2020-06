Jedna z cech iOS 14 tylko dla pracowników Apple'a

Są iPhone'y równe i iPhone'y równiejsze. A przynajmniej jeśli chodzi o dostęp do nowych funkcji iOS. Jedna z cech nowej wersji mobilnego systemu operacyjnego Apple będzie bowiem dostępna tylko dla pracowników firmy.

W marcu dowiedzieliśmy się, że Apple podjął decyzję o przeniesieniu konferencji WWDC do Internetu. W ten sposób zmienione wydarzenie będzie miało miejsce już za tydzień i wtedy też dowiemy się czego się spodziewać odnośnie iOS 14. Nowa wersja tego systemu operacyjnego oficjalnie zadebiutuje we wrześniu. Tradycyjnie (i w przeciwieństwie do świata Androida) nowa wersja zagości nawet na tak wiekowych urządzeniach jak pierwszy iPhone SE.

Jedna z cech, która pojawi się w nadchodzącej odsłonie systemu pojawi się jednak tylko dla wybranych. Konkretnie chodzi tutaj o pracowników Apple'a. Tylko oni będą mieli dostęp do wbudowanej już od razu funkcji nagrywania wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących. Funkcja zadziała również z FaceTime. Pracownicy firmy mogą używać nagrywania tylko w rozmowach wewnątrz przedsiębiorstwa.

