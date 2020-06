Apple pożegna się z Intelem. Podobno zacznie od 12-calowego MacBooka

Firma Apple udostępniła plan konferencji WWDC dla deweloperów, co rozbudziło stare plotki. Czy w końcu zobaczymy MacBooka bez procesora Intela?

W szklanej kuli widzę laptopy z procesorami ARM

Nie pytamy już, czy Apple zamontuje ARM w MacBooku, ale kiedy to w końcu zrobi. Od dłuższego czasu słyszymy o tym, że Apple zrezygnuje z procesorów Intela na rzecz własnego projektu w architekturze ARM. Sama wiążę z tym spore nadzieje. Jeśli Apple zoptymalizuje macOS dla własnych czipów tak, jak robi to z systemem iOS, konkurencja w segmencie ultralekkich laptopów będzie mogła zwijać interes.

Aktualnie wciąż nie wiemy, czy Apple zaprezentuje nam jeden wyjątkowy model komputera z nowym procesorem, jak zrobił to Microsoft z fenomenalnym Surface Pro X, czy szybko zaproponuje nam całą serię laptopów i desktopów. Na pewno „przejście” nie nastąpi z dnia na dzień.

Najnowsze plotki mówią, że Apple zacznie transformację komputerów Mac od przywrócenia na rynek 12-calowego MacBooka. Produkcja tego modelu została zakończona latem 2019 roku. Nie wiemy, czy będą jakieś zmiany projektowe. W środku znajdziemy zapewne procesor z rodziny A14x. Mówi się o liczbie rdzeni od 8 do 12. Jeśli to prawda, czeka nas premiera absurdalnie przenośnego i wydajnego komputera, przy którym MacBook Air będzie wyglądał jak paczka parówek. I bardzo dobrze!

Wraz z 12-caowym MacBookiem zadebiutowała krytykowana klawiatura „motylkowa”. Możliwe, że Apple do niej wróci. Podobno prowadzone są prace nad udoskonaleniem tego mechanizmu.

Halo, a co z programami?

Po przejściu z procesorów PowerPC na układy x86 system macOS był dostarczany z odpowiednim emulatorem – Rosetta. Tu jednak emulacja nie wchodzi w grę. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że programy x86_64 emulowane na ARM będą działać o rząd wielkości wolniej, niż powinny. Korzystanie z nich będzie frustrujące i bolesne. Trzeba będzie zrezygnować też z oprogramowanie Boot Camp, które pozwala zainstalować Windowsa „na metalu” z jabłkiem.

Nie ma nadziei? Nie sądzę, by Apple zdecydował się na tłumaczenie instrukcji procesora na poziomie krzemu. Architektura x86 ma ich kilka tysięcy, a ARM to przecież RISC (Reduced Instruction Set). Innym wyjściem jest transpilacja (kompilacja źródła do źródła w innym języku) kodu maszynowego i być może Apple ma inżynierów, którzy dadzą sobie z tym radę.

Oby tylko nie skończyło się na laptopie przywiązanym do App Store – iPada z klawiaturą już mamy!

Jedno jest pewne. Jeśli Apple ma ogłosić przejście z Intela na własne czipy ARM, zrobi to podczas WWDC. Konferencja startuje 22 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Agenda przewiduje warsztaty dla programistów 23 i 24 czerwca. Wszystko będzie można śledzić online.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: MacRumors, Fudge (Reddit)