Taki Macbook zdeklasuje rywali. Ale musimy jeszcze poczekać

Przenośne komputery od Apple - Macbooki charakteryzują się świetnym czasem pracy na jednym cyklu ładowania oraz doskonałą optymalizacją. Nie jest to dziwne - Apple doskonale wie, na jakie konfiguracje powinno przygotować swój system operacyjny. Jednak niektórzy klienci czekają głównie na konstrukcje, które będą korzystać z architektury ARM, która będzie mieć ogromny wpływ głównie na ten pierwszy parametr.

Komputery od Apple nie różnią się zbyt wiele od pecetów - zasadniczo są to komputery klasy PC, które nominalnie współpracują z własnym oprogramowaniem, ale ich producent pozwala na uruchomienie na nich typowego pecetowego Windows. Wszystko to m. in. z powodu korzystania z dokładnie takich samych procesorów jak wspomniane pecety. Jednak rosnąca popularność architektury ARM oraz jej ogromne zalety (na przykład energooszczędność oraz doskonałe przygotowanie dla urządzeń ultramobilnych) powodują, że nawet Apple, mimo świetnej charakterystyki obecnie produkowanych sprzętów, rozgląda się za ich wykorzystaniem.

Zobacz: Samsung zaczął produkcję nowych pamięci. Nadchodzą smartfony z 16 GB DRAM

O Macbooku z procesorem ARM mówi się już od około trzech lat, jednak te plany nie zdążyły jeszcze wypalić. Od półtorej dekady nie zmieniło się zupełnie nic - dostawcą procesorów dla apple'owskich komputerów cały czas jest Intel i najprawdopodobniej ten stan rzeczy zostanie zachowany na bardzo, bardzo długo. Jednak według analityka zajmującego się Apple - Ming Chi Kuo, w następnym roku ma pojawić się wariant ARM Macbooka - będzie on funkcjonował obok maszyn z "typowym" procesorem. Jak wskazuje analityk, czipy w ARM-owych Macbookach mają zostać wykonane w litografii 5nm i poznamy je już w tym roku. Mają zasilić iPhone'y i iPady, których premiera powinna odbyć się w najbliższym wrześniu.

Macbook z procesorem ARM - czy to dobry pomysł?

Jak wspomnieliśmy wyżej, zastosowanie procesora ARM w komputerze osobistym to metoda na uzyskanie prostego, dobrze działającego interfejsu łączności mobilnej z zachowaniem bardzo wysokiej energooszczędności układu. W ARM-owych czipach często działa architektura big.LITTLE, dzięki której słabsze rdzenie (wymagające mniej energii) zajmują się mniej wymagającymi zadaniami, a te potężniejsze, które mają większy apetyt na energię są aktywowane jedynie w momentach wysokiego obciążenia. W dogodnych warunkach nie wyklucza to więc ARM-ów z "poważniejszej" pracy.

Zobacz: Orange: nowe plany firmowe z elastycznym dodawaniem usług

Nie jest jednak pewne to, w jaki sposób będą pracować takie Macbooki. Jednak znając Apple, producent będzie dążył do tego, by po pierwsze, ARM-owe komputery działały na dokładnie takim samym macOS jak reszta linii komputerów i po drugie, aby uruchamiały dokładnie takie same programy w zadowalającej wydajności. Tutaj warto nadmienić, że nad podobnych rozwiązaniem cały czas pracuje Microsoft - pojawiły się już ARM-owe komputery współpracujące z Windows 10, ale projekt można uznać za "rozwojowy".

Źródło tekstu: https://9to5mac.com/2020/02/24/apple-to-release-first-arm-mac-without-intel-processor-in-next-18-months-predicts-kuo/