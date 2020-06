Apple zapowie MacBooka bez Intela na WWDC. To już pewne!

MacBook bez Intela zostanie pokazany podczas WWDC 2020. To już pewne.

Bloomberg ostatecznie rozwiał wątpliwości w sprawie MacBooka z procesorem ARM. Zobaczymy ten sprzęt już za kilka dni. Apple planuje go zaprezentować podczas konferencji WWDC 2020, której start zaplanowano na poniedziałek 22 czerwca.

MacBook na ARM to projekt Kalamata

Apple pracuje nad tym od lat. MacBook z ARM to projekt o nazwie kodowej Kalamata. Procesory dla Maców będą wykorzystywać te same rozwiązania, co czipy iPadów i iPhone'ów. To potwierdza wcześniejsze plotki o zastosowaniu układu Apple A14x w 12-calowym MacBooku.

Spokojnie, laptopy nie będą działać na systemie iOS. Zostanie z nami dobry desktopowy system macOS. Apple z pewnością przeportuje na ARM także swoje oprogramowanie, a więc programy użytkowe dostarczane z systemem, pakiet biurowy (Pages, Numbers i Keynote), GarageBand, iMovie, Logic Pro X i oczywiście środowisko programistyczne Xcode.

Szczegóły transformacji Maców zostaną podane programistom podczas WWDC, ale jeszcze nie kupimy nowych Maców z procesorami ARM. Do sklepów trafią dopiero w 2021 roku. Dzięki temu programiści będą mieli czas na przystosowanie swoich aplikacji do nowej architektury.

Tak samo zapowiedziane zostało przejście z procesorów PowerPC na Intela. Steve Jobs ogłosił zmianę podczas WWDC w 2005 roku. Nowe komputery Mac z Intelami zostały wprowadzone na rynek w styczniu 2006.

Apple planuje przejście na procesory ARM całej linii komputerów. Potężny Mac Pro nie będzie tu wyjątkiem. Ciekawe, jaki wpływ będzie miała ta decyzja na resztę rynku komputerów osobistych. Apple ma wielu naśladowców, którzy mogą podjąć podobną decyzję. Z drugiej strony hybrydowy procesor Lakefield Intela może dużo zmienić.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Bloomberg