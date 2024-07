Zasięg na całej Ziemi. To możliwe dzięki satelitom

Czy można pokryć zasięgiem cały kontynent bez białych plam? To tylko kwestia czasu. Kolejna firma ma pomysł, jak do tego podejść i jest w doskonałej pozycji do tego przedsięwzięcia.

Ta firma to amerykański AST SpaceMobile, specjalizująca się usługach telefonii satelitarnej. Jej pomysł jest bardzo ciekawy. W maju udało się nawiązać współpracę z operatorami AT&T i Verizon w Stanach Zjednoczonych, by możliwe było działanie na tym samym paśmie częstotliwości, co „normalna” telefonia komórkowa.

W ten sposób AST SpaceMobile chce pokryć zasięgiem całe kontynentalne Stany Zjednoczone. Będzie więc możliwe korzystanie z telefonu w miejscach, gdzie o nadajnikach na masztach można tylko pomarzyć. Sieć ma działać w paśmie 850 MHz, które dobrze penetruje budynki i inne przeszkody. Pod tym względem pobije m.in. Starlink.

Telefonia na Księżycu

Prezes AST SpaceMobile Abei Avellan przygotował list otwarty do partnerów i przyszłych użytkowników, w którym prezentuje swój plan i podkreśla wyjątkową pozycję firmy. Współpraca z operatorami na Ziemi ma bowiem umożliwić korzystanie z telefonii satelitarnej na „normalnym” smartfonie z kartą SIM AT&T lub Verizon. Przy tym sygnał satelitarny nie będzie kolidował z tym z nadajników operatorów – trwają prace nad dopasowaniem pokrycia satelitarnego z „naziemnym”. Satelity mają mieć ogromne anteny, które będą bardzo precyzyjnie kierować sygnał na Ziemię.

Na papierze wszystko wygląda doskonale. Teraz pozostaje poczekać, aż AST wyśle na orbitę swoje satelity BlueBird. Zostało to zaplanowane na jesień 2025 roku, a pomoże w tym SpaceX i rakieta Falcon 9.

Co więcej, projekt nie ograniczy się do USA. AST ma tez kontrakty w innych krajach, na przykład z japońskim Rakutenem i Vodafone w Europie.

