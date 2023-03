Xiaomi zaprasza na fotospacer z najlepszym fotosmartfonem firmy

Firma Xiaomi wprowadziła na polski rynek swoje najnowsze flagowce. Teraz zaprasza na fotospacer, podczas którego można się przekonać, co potrafi aparat w Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro to prawdopodobnie najlepszy fotograficzny smartfon Xiaomi. Jego wszystkich zalet nie sposób poznać oglądając o nim materiały online czy nawet podczas wizyty w sklepie. Co innego fotospacery – podczas nich można znacznie więcej, w tym przetestować samemu, na żywo, wymarzony telefon, robiąc zdjęcia w grupie innych fanów.

– zachwala Xiaomi

Chętni na kreatywny spacer, podczas którego zapoznają się z fotograficznych możliwości flagowego Xiaomi 13 Pro, mogą zgłaszać swoje kandydatury przez forum użytkowników marki – Xiaomi Community. Miasto spaceru (maksymalnie dwa) można wybrać spośród następujących: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.

Jak wziąć udział w fotospacerze?

Zgłoszenie na fotospacery z Xiaomi wymaga dołączenia do społeczności Xiaomi Community i wstawienia posta lub wątku z próbką swojej twórczości fotograficznej (trzech zdjęć wykonanych smartfonem z serii Xiaomi, Redmi Note lub POCO) wraz z krótkim uzasadnieniem – wyjaśnieniem, dlaczego chcesz wziąć udział w spacerze.

Rekrutacja w formie konkursu jest już otwarta i potrwa do 14 marca 2023 roku (do godziny 23:59). Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi w terminie do 17 marca 2023 roku do godziny 23:59. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie akcji.

