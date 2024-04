Klienci Multimedia Polska są teraz klientami Vectry

Cztery lata temu Vectra kupiła spółkę Multimedia Polska, na teraz skończyła proces przejmowania jej abonentów. Z punktu widzenia klientów kupionego operatora niewiele się zmieni.

Multimedia Polska, operator będący dostawcą Internetu oraz telewizji kablowej, został kupiony przez Vectrę. Proces ten został sfinalizowany w lutym 2020 roku, a kwota transakcji wyniosła 59,9 mln zł. Multimedia Polska jako marka nie zniknęła, jednak Vectra postanowiła wyodrębnić z zakupionej spółki zasoby ludzkie (pracownicy odpowiedzialni za obsługę klienta, marketing, magazyny i logistykę urządzeń abonenckich), a także abonenci, ich umowy oraz treści (kanały TV i produkcje VoD).

Jak informuje serwis WirtualneMedia.pl, 2 kwietnia 2024 roku zakończył się proces łączenia działalności abonenckiej Vectry i spółki Multimedia Polska. Sami zainteresowani, czyli klienci przejętego operatora, powinni się o tym oficjalnie dowiedzieć w najbliższych dniach. Od teraz Vectra jest wyłącznym dostawcą usług dla klientów indywidualnych obu firm.

Co to oznacza dla klientów spółki Wirtualne Media? Niewiele. Proces ich przejęcia przez Vectrę jest zmianą o charakterze formalnym.

Zmiana ta nie wpływa na dotychczasowych klientów Multimedia Polska, nie są wymagane żadne działania ze strony abonentów. Mogą oni dalej korzystać z tych samych usług na ustalonych wcześniej warunkach. Wszystkie aspekty obsługi pozostaną niezmienione, nie zmieniają się także numery kont do wpłat. Marka Multimedia nadal będzie widoczna w elementach identyfikacji wizualnej, materiałach marketingowych, na stronie internetowej (multimedia.pl) oraz biurach obsługi klienta (BOK). Jest to kolejny, naturalny krok wynikający z przyjętej strategii rozwoju, mający na celu wykorzystanie w pełni możliwości rozwoju Grupy.

– przekazała Vectra WirtualnymMediom

Idąc dalej, w wyniku procesu przeniesienia klientów spółki Multimedia Polska do spółki Vectra, nie zmienił się zakres świadczonych usług, ich ceny, warunki umów czy numery kont do wpłat. Zatem przeniesienie abonentów nie stanowi dla nich podstawy do bezkarnego rozwiązania umów zawartych na czas określony.

W efekcie przejęcia przez Vectra S.A. części organizacji Multimedia Polska Sp. z o.o. związanej z działalnością abonencką klientów indywidualnych, formalnym dostawcą usług staje się Vectra S.A. Nie zmienia się zakres świadczonych usług, ich ceny, warunki umów ani numery kont do wpłat. Marka Multimedia nadal będzie widoczna w elementach identyfikacji wizualnej, materiałach marketingowych, na stronie internetowej (multimedia.pl) oraz biurach obsługi klienta (BOK). Proces obejmuje połączenie bazy klientów indywidualnych i ujednolicenie dokumentacji firmowej.

– dodała Vectra

Spółka Multimedia Polska pozostanie operatorem usług infrastrukturalnych.

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: WirtualneMedia.pl