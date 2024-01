Vectra podnosi ceny, a UOKiK stawia zarzuty

Vectra dodała do nowych i zmienianych umów klauzule inflacyjne, z których postanowiła skorzystać, zapowiadając wzrost cen dla części klientów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienia dotyczące jednostronnych zmian umów, za co może grozić wysoka kara dla operatora.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, średnioroczna inflacja w 2023 roku osiągnęła w Polsce wartość 11,4%. Powołując się na ten fakt oraz zawarte w umowach klauzule inflacyjne, Vectra postanowiła podnieść ceny swoim abonentom o ten wskaźnik. Jak poinformował operator, podwyżka dotyczy klientów Vectry i Multimedia Polska, którzy zawarli nowe umowy lub zmienili już istniejące w okresie od września 2022 roku i nie byli objęci waloryzacją w drugiej połowie 2023 roku. Jak łatwo się domyślić, nie spodobało się to abonentom Vectry, którzy wysłali mnóstwo skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Kosumentów.

Zobacz: Vectra podnosi ceny. Część klientów zapłaci więcej

Zobacz: Vectra podwyższa ceny, klienci się skarżą

UOKiK stawia zarzuty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie klauzul inflacyjnych, które Vectra w listopadzie 2022 roku dodała do umów ze swoimi klientami. Jak podaje UOKiK, Vectra przyznaje sobie uprawnienia do jednostronnych zmian obowiązujących z konsumentami umów – wprowadzenia podwyżek, jak i nowych, dotychczas nieprzewidzianych, opłat. Stosowane przez spółkę postanowienia są ponadto niejednoznaczne i nieczytelne dla konsumentów. Vectra nie precyzuje w sposób dostateczny zakresu możliwych zmian i sytuacji, w których może do nich dojść, uniemożliwiając weryfikację kryteriów swoich działań. Co więcej, sposób redakcji i organizacji tekstu utrudnia konsumentom zapoznanie się z podstawowymi warunkami umowy i podjęcie świadomej decyzji o wyborze usług tego operatora.

Przesłanki upoważniające do modyfikacji kontraktu zawierają ogólne sformułowania i otwarte katalogi okoliczności, takie jak na przykład „wzrost obciążeń publicznoprawnych”, „wzrost kosztów lub nakładów związanych ze świadczoną usługą”, „znaczące rozszerzenie lub polepszenie funkcjonalności świadczonych usług” czy też „stworzenie możliwości skorzystania z nowych produktów, usług, aplikacji lub funkcjonalności”. Uprawnienia do zmiany cen Vectra przewidziała również w przypadku zmian wysokości wskaźnika inflacji. Jak ustalił Prezes UOKiK, Vectra, powołując się właśnie na ten wskaźnik, podwyższa swoim klientom opłaty abonamentowe. Skutkiem takich działań może być przerzucenie na konsumentów całej odpowiedzialności za zmieniającą się sytuację gospodarczą.

Postanowienia uprawniają Vectrę do zmiany cen przy jakimkolwiek wzroście inflacji, również wtedy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie poniżej prognozowanego poziomu. Jednocześnie warunki umowy nie przewidują ograniczeń w zakresie możliwości wprowadzenia zmiany cen tuż po zawarciu umowy.

Klauzule inflacyjne, jeżeli mają być wprowadzane do umów, powinny zabezpieczać obie strony i nie mogą być wykorzystywane tylko na korzyść przedsiębiorców. Priorytetem jest także, aby konsumenci wiedzieli jakie są zasady świadczenia usług w ramach umowy terminowej i mieli świadomość, jaką cenę będą płacić. Przedsiębiorcy nie mogą w umowach terminowych jednostronnie zmieniać istotnych elementów trwającego zobowiązania.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Klienci Vectry skarżą się, że miesiąc po podpisaniu tej umowy firma podwyższa opłaty za usługę na zdecydowaną większość okresu jej obowiązywania o nieznaną w momencie jej zawierania kwotę, przez co oferta traci konkurencyjność.

W jednej ze skarg znalazło się ważne pytanie:

Dlaczego firma nie mogła przygotować oferty z uwzględnieniem prognozowanej inflacji za zeszły rok bez takich „zagrywek”?”.

Tymczasem, jak wskazuje szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Cena usługi jest tym elementem, który powinien być jasno i zrozumiale komunikowany na etapie zawierania umowy, zaś skutki zobowiązania powinny być w każdych warunkach możliwe do przewidzenia dla konsumentów. To one stanowią jedne z podstawowych kryteriów decyzji o zawarciu umowy z przedsiębiorcą.

Zmiany cen usługi w przypadku kontraktu zawieranego na czas nieokreślony uzależnione są od odpowiednich postanowień przewidzianych przed zawarciem umowy. Konsumenci powinni mieć w takich sytuacjach prawo rezygnacji bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych. Z kolei umowy na czas oznaczony w ogóle nie powinny podlegać jednostronnym zmianom dokonywanym przez przedsiębiorcę w zakresie ich istotnych elementów, na przykład ceny.

Jeśli zarzuty Prezesa UOKiK dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień przez Vectrę się potwierdzą, spółce grozi kara w wysokości do 10% rocznych obrotów. Urząd jednocześnie poinformował, że w sprawie klauzul inflacyjnych prowadzi postępowania wyjaśniające wobec operatorów Orange Polska, P4 (Play), T-Mobile Polska i Multimedia Polska oraz monitoruje inne sektory gospodarki (w trakcie jest badanie rynku branży deweloperskiej).

Zobacz: UOKiK docisnął T-Mobile. Jest wysoka kara i oświadczenie operatora

Zobacz: Play wprowadza w błąd konsumentów? UOKiK sprawdzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com, Anna Rymsza / Telepolis.pl, UOKiK

Źródło tekstu: UOKiK