Awaria w UPC. Wiele osób skarży się na brak Internetu

Jesteś klientem UPC i nie działa Ci Internet lub telewizja? Nie tylko u Ciebie występują problemy, a awaria zdaje się mieć zasięg ogólnopolski.

tuż przed godziną 21:00 nastąpił gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń w serwisie downdetector.pl, dotyczący sieci UPC. Jak podają dotknięci problemami klienci tego operatora w komentarzach, nie działa przede wszystkim Internet w takich miastach, jak Warszawa, Kraków, Gdynia, Bydgoszcz czy Szczecin. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich klientów UPC Polska w tych miastach. Sam korzystam w Szczecinie z usług tego operatora i żadnych problemów nie zauważyłem.

Zobacz: UPC, Orange i T-Mobile na prowadzeniu. Kwietniowy ranking SpeedTest.pl

Zobacz: Podpiąłem światłowód na siłę. Kosztowało to krocie

Nie mam ani tv ani internetu w Oleśnicy, a reszta ma tylko neta, podobnie rano ale rano tylko tv i teraz wyskakuje informacja ze zdjęciem dekodera, Proszę czekać w 6 językach

Edit: Mam error 1001, dobijam się do supportu UPC Na Grunwaldzie również brak internetu od jakiś 15 minut. Wina UPC czy koniec świata? Wrocław Maślice brak tv, brak internetu... W końcu mogę iść spać o normalnej porze... :-D

– wybrane komentarze na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Jak wynika z aktualnego wykresu na downdetector.pl (poniżej), awaria powoli mija, jednak nowe zgłoszenia wciąż następują.

Nie wiadomo, co było przyczyną awarii Internetu w UPC. U części zgłaszających problemy były również z dostępem do telewizji, a u niektórych osób najpierw przestała działać telewizja, a później wystąpiły problemy z dostępem do Internetu.

Zobacz: Ksiądz z Opola zainwestował pieniądze wiernych w kryptowaluty - miało być na remont, stracił wszystko

Zobacz: Koniec drogiego 5G - szybko poszło

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: downdetector.pl