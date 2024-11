UKE porządkuje częstotliwości. Kiedy koniec bałaganu w eterze?

Ponad rok temu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wziął się za porządkowanie częstotliwości przydzielonych operatorom. Zachęceni przez Czytelnika sprawdziliśmy, na jakim etapie te działania są obecnie.

27 kwietnia 2023 roku Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z pasma 900 MHz, z których korzystają spółki T-Mobile Polska i Polkomtel (operator sieci Plus). Działania podjęte zostały z powodu chęci uporządkowania pasma i doprowadzenia do sytuacji, w której każdy operator będzie mógł korzystać z nieprzerwanego, ciągłego zakresu. Teraz wygląda to tak, jak na grafice poniżej. Wyraźnie widać, że bloki Plusa i T-Mobile mieszają się ze sobą.

Jeszcze "ciekawiej" jest w pasmie 1800 MHz, gdzie do "mieszanki" zielono-magentowej dochodzi kolor pomarańczowy (Orange Polska) i fioletowy (P4/Play).

Pasmo 1800 MHz, zgodnie z zapowiedziami, również miało zostać uporządkowane, ale trochę później.

Od kwietnia 2023 roku w zasadzie nie było żadnych nowych informacji w sprawie reshufflingu, czyli porządkowania częstotliwości we wskazanych wyżej pasmach. Dlatego jeden z Czytelników portalu TELEPOLIS.PL przypomniał nam o całej sprawie. Z pytaniami, które zasugerował, udaliśmy się do biura prasowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którym kieruje p.o. rzecznik prasowy UKE Witold Tomaszewski, współzałożyciel i były redaktor naczelny portalu TELEPOLIS.PL. Oto, czego się dowiedzieliśmy.

Jak idzie porządkowanie częstotliwości?

Pytania, które wysłaliśmy do UKE, dotyczyły trzech pasm: 900 MHz, 1800 MHz oraz 800 MHz. Dlaczego 800 MHz? Ponieważ wkrótce odbędzie się aukcja na wolny blok z tego pasma i jeśli zostanie on zarezerwowany dla sieci Orange lub Play, zasoby radiowe operatora-zwycięzcy będą rozdzielone innymi blokami. Teraz to wygląda tak, jak na poniższej grafice.

Przejdźmy zatem do naszych pytań i odpowiedzi udzielonych przez Witolda Tomaszewskiego z UKE.

Jak wygląda aktualnie (na jakim jest etapie) praca nad uporządkowaniem pasma 900 MHz? Kiedy możemy się spodziewać efektów zapowiadanych/podjętych działań?

Porządkowanie 900 MHz zmierza do końca, uzgodniliśmy z operatorami proces, brakuje finalnego, formalnego potwierdzenia z ich strony, żebyśmy mogli wydać odpowiednie decyzje i zakończyć postępowanie. Można szacować, że w I połowie przyszłego roku operatorzy zaczną rekonfigurację swoich stacji.

Czy planowane jest uporządkowanie pasma 1800 MHz? A może już się coś zaczęło? Jeśli tak, to na jakim etapie są odpowiednie prace i kiedy mogą zostać zakończone?

W paśmie 1800 MHz jesteśmy po pierwszym spotkaniu z operatorami, jeszcze nie wszczęliśmy postępowania. Tematem mocniej zajmiemy się po zakończeniu reshufflingu 900 MHz.

W pasmie 800 MHz wolny jest blok na końcu tego pasma, sąsiadujący z blokami użytkowanymi przez T-Mobile Polska. Czy jeśli w wyniku aukcji blok ten zostanie zarezerwowany dla Orange Polska lub P4 (Play), Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie chciał doprowadzić do tego, by każdy z operatorów użytkujących częstotliwości z pasma 800 MHz miał do swojej dyspozycji ciągły zakres częstotliwości, niepoprzedzielany blokami użytkowanymi przez kogoś innego – innymi słowy, czy UKE planuje uporządkowanie (w takim przypadku) również pasma 800 MHz?

Jednym z motywów działania Prezesa UKE jest zapewnienie efektywności zagospodarowania pasma. Trudno jest przewidywać zakończenie dopiero co rozpoczętej aukcji, ale co do zasady plan jest taki, żeby w każdym paśmie operatorzy mieli do dyspozycji ciągłe bloki.

