Wierzysz w szkodliwość 5G albo płaską Ziemię? Już wiadomo, dlaczego

Wierzysz w szkodliwość 5G? A może jesteś przekonany, że Ziemia jest płaska? Naukowcy odkryli, skąd może się to brać.

Ludzie wierzą w różnego rodzaju teorie spiskowe. Jedni uważają, że sieć 5G jest szkodliwa, a nawet służyła to rozprzestrzeniania koronawirusa. Dla innych Ziemia jest płaska, Elvis żyje, ludzie nigdy nie wylądowali na Księżycu, a światem potajemnie rządzą reptilianie. Wymieniać można długo. Okazuje się, że wiara w takie rzeczy łączy się mocno z naszymi emocjami — informuje Newseria.

Teorie spiskowe, a emocje

Naukowcy z Instytutu Psychologii PAN oraz Instytutu Psychologii brytyjskiego Uniwersytetu Kent sprawdzili, jak wiara w różnego rodzaju teorie spiskowe łączy się z problemami z własnymi emocjami. Okazuje się, że jest wyraźna korelacja między tymi zjawiskami.

Osoby badane pytaliśmy m.in. o ich trudności z regulacją emocji oraz o to, na ile wierzą w przedstawione im teorie spiskowe, dotyczące np. zmian klimatycznych czy wrogich działań tajnych rządów. Następnie przeanalizowaliśmy związki między tymi zmiennymi. Wyniki tych analiz, na podstawie danych z trzech krajów, wskazały, że osoby mające większe problemy z regulacją swoich emocji są bardziej skłonne do wiary w spiski.

- mówi Zuzanna Molenda, doktorantka w Laboratorium Poznania Politycznego w Instytucie Psychologii PAN.

Badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. W naszym kraju konkretnie badano wiarę w cztery teorie spiskowe: że ideologia gender została stworzona w celu zniszczenia tradycji chrześcijańskiej, w szczepionkach znajdują się czipy do śledzenia ludzi, zmiany klimatu to mistyfikacja oraz wyniki wyborów prezydenckich w 2020 roku zostały sfałszowane. Potwierdziło się, że rozchwianie emocjonalne zwiększą prawdopodobieństwo wiary w tego typu teorie i to niezależnie od orientacji politycznej.

Wiara w teorie spiskowe pozwala nam uporządkować rzeczywistość, wskazać, kto jest odpowiedzialny za dane wydarzenie, wyjaśnić, dlaczego coś się wydarzyło i jaki może być dalszy przebieg tej sytuacji. Pozwala namierzyć rzekomych sprawców trudnych dla nas przeżyć. Wyniki naszych badań pokazują też, że teorie spiskowe łączą się z niezbyt adaptacyjnym radzeniem sobie ze stresem – kiedy nie jesteśmy w stanie aktywnie podejść do jakiegoś problemu i unikamy konfrontacji, to jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w teorie spiskowe. One pozwalają nam zrzucić winę za trudne sytuacje i własne niepowodzenia na tych rzekomych spiskowców.

– mówi dr Marta Marchlewska, kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego w Instytucie Psychologii PAN.

Tym samym teorie spiskowe są dla ludzi, którzy nie radzą sobie z emocjami, prostym wytłumaczeniem zjawisk, których nie rozumieją i które są dla nich zbyt trudne. W ten sposób za niepowodzenia odpowiedzialny jest ktoś inny, ktoś tajemniczy. Tak było w przypadku pandemii koronawirusa, która wywoływała duże emocje i stała się pożywką dla wielu teorii spiskowych. Dużym ułatwieniem są też media społecznościowe, za pomocą których wieści bardzo szybko się rozprzestrzeniają.

Źródło zdjęć: Vecteezy (Hamz 2001), Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik.pl