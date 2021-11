T-Mobile startuje z programem „Wczoraj & Jutro”

T-Mobile rozpoczął serię Wczoraj & Jutro. To 10-odcinkowy program, w którym znane postaci polskiego świata kultury, nauki i sportu oraz także przedstawiciele generacji Z i eksperci magentowego operatora opowiadają o tym, co czeka nas w nadchodzącej przyszłości.

Ubrania w usłudze subskrypcyjnej, zarządzanie ludźmi przez sztuczną inteligencję czy personalizacja programów nauczania, to nie tylko pomysły na przyszłość, w której możemy żyć już w 2040 roku. To możliwe kierunki rozwoju trendów, które już dziś możemy obserwować, a które zostały przedstawione we wspólnym cyklu T‑Mobile Polska i Polityki Insight (PI) – „Człowiek 2040”. Seria powstała na bazie setek danych i raportów przeanalizowanych przez ekspertów PI i zaowocowała stworzeniem wizji jutra, podzielonej na 10 obszarów: „Kształcę się”, „Komunikuję się”, „Mieszkam”, „Przemieszczam się”, „Używam”, „Kupuję”, „Organizuję się”, „Pracuję”, „Odpoczywam” oraz „Dbam o siebie”.

Kontynuacją tej wizji w nieco innej i humorystycznej formie jest z kolei nowy format wideo „Wczoraj & Jutro”, w którym to różnorodni goście konfrontują swoje przemyślenia związane z przyszłością, a przy okazji wspominają to, co składało się wczoraj na naszą codzienność. Wspólnie z nimi przeniesiemy się do szalonych lat 90., pojeździmy Polonezem, przywołamy obraz obowiązkowych w każdym domu meblościanek czy po raz pierwszy połączymy się z Internetem.

Dziesięć zagadnień, wiele spojrzeń

W ramach serii powstało 10 kilkuminutowych filmów, spośród których każdy dotyczy innej czynności znanej z projektu „Człowiek 2040”. Poszczególne odcinki zostały podzielone na dwie części – w pierwszej goście dyskutują o przeszłości i zmianach, które od tego czasu się dokonały, w drugiej natomiast mierzą się z rzeczywistością jutra i możliwymi kierunkami rozwoju.

Na start programu dostępne są trzy odcinki: pierwszy poświęcony tematowi mieszkalnictwa, drugi związany z rozwojem zakupów i trzeci dotyczący dbania o siebie. Dołączamy je poniżej.

Kolejne materiały będą udostępniane na profilach magentowego operatora na YouTube i Facebooku oraz stronie stworzonej z okazji 25-lecia firmy, na której T-Mobile podsumowuje przeszłość, koncentruje się na tym, co dzieje się dziś, a także spogląda w stronę przyszłości – i właśnie do 2040 roku.

Program „Wczoraj & Jutro” stanowi rozwinięcie projektu „Człowiek 2040”, stworzonego z okazji 25-lecia T‑Mobile. Ten jubileusz to moment, w którym operator chce nie tylko podsumować cyfrową transformację Polski, ale też zastanowić się, w którym kierunku będzie zmierzał rozwój technologii i jak wpłynie na życie Polek i Polaków. Nowy format stanowi lifestyle’ową odsłonę projektu, która za sprawą swojej przystępnej formy skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Za koncepcję kreatywną serii „Wczoraj & Jutro” odpowiedzialna jest agencja 24/7Communication, a realizacją programu zajęło się 24/7Studio.

