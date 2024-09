T-Mobile Polska stawia na zrównoważony rozwój. Raport ESG za 2023 rok

T-Mobile Polska opublikował swój piąty raport niefinansowy, w którym przedstawia działania i osiągnięcia w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). Dokument podkreśla zaangażowanie firmy w tworzenie zrównoważonego, cyfrowego świata, koncentrując się na neutralności klimatycznej, cyrkularności, różnorodności oraz włączeniu cyfrowym.

W obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i postępująca cyfryzacja, konsekwentnie realizujemy naszą strategię, tworząc środowisko, w którym nowoczesne technologie wspierają zrównoważony rozwój. Nasze cele w obszarze ESG to nie tylko obowiązek, ale także szansa na budowanie trwałych wartości.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska

Zielona transformacja

T-Mobile Polska konsekwentnie dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W 2023 roku firma zredukowała emisję CO 2 do poziomu 0,84 kg na terabajt przesłanych danych, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do roku poprzedniego. Operator kontynuuje inwestycje w odnawialne źródła energii oraz modernizacje floty samochodowej, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w zakresie emisji własnych już w 2025 roku, a w całym łańcuchu dostaw do 2040 roku.

Cyrkularność i edukacja

Magentowy operator aktywnie działa na rzecz cyrkularności, promując recykling starych telefonów i oferując klientom ekozniżki na nowy sprzęt. T-Mobile angażuje się również w edukację ekologiczną, współpracując ze szkołami i przedszkolami w ramach projektu "Działamy w trosce o naturę".

Włączenie cyfrowe i różnorodność

T-Mobile Polska stawia na demokratyzację dostępu do usług cyfrowych, realizując takie inicjatywy, jak "Sieć Pokoleń", "Pewni w Sieci" czy "#HejtOut", które dotarły do ponad 830 tysięcy osób. Firma dba o dostępność swoich usług dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, oferując specjalną infolinię oraz udogodnienia dla osób niedowidzących i niesłyszących.

Operator przykłada również dużą wagę do różnorodności i inkluzywności w swoich strukturach. Dzięki tym działaniom firma osiągnęła rekordowy poziom satysfakcji pracowników, który w listopadzie 2023 roku wyniósł 84%.

Odpowiedzialne zarządzanie

W obszarze Governance, T-Mobile Polska kontynuuje transparentne zarządzanie, oparte na zasadach etyki i odpowiedzialności. Firma dba o swoich partnerów biznesowych, oferując im szkolenia z zakresu ESG, oraz stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji raportu ESG T-Mobile Polska (plik PDF).

