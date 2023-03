Deutshe Telekom na MWC 2023. Co nowego u Magentowych?

Giving technology a heartbeat – pod takim hasłem Deutsche Telekom (do grupy należy również T-Mobile Polska) prezentuje podczas Mobile World Congress 2023 w Barcelonie swoje innowacje w sieciach i aplikacjach cyfrowych.

Chcemy technologii z sercem, technologii będących bramą do lepszego świata. Chcemy wykorzystać technologię do pokonywania wspólnych wyzwań. Dla naszych klientów, ekosystemu i społeczeństwa. Podczas MWC 2023 Deutsche Telekom skupia się na nowoczesnych możliwości komunikacji w sytuacjach kryzysowych, innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązaniach oraz prostych aplikacjach dla klientów. Odporne i zrównoważone klimatycznie sieci to nasze tegoroczne gwiazdy.

– powiedziała Claudia Nemat, członek zarządu Deutsche Telekom ds. technologii i innowacji

Zobacz: T-Mobile da ci nawet 1000 zł rabatu. Zajrzyj do aplikacji

Zobacz: T-Mobile z wyjątkową nowością. Skorzysta na tym wielu Polaków

Odporne sieci, czyli 5G z orbity

Klęski żywiołowe mają destrukcyjny wpływ również na sieci komórkowe, które potrzebują planu B. Deutsche Telekom pokazuje, jak można płynnie połączyć łączność naziemną z satelitarną. W przypadku uszkodzenia infrastruktury możliwe jest dzięki utrzymanie kontaktu z użytkownikami sieci. W takich sytuacjach z pomocą naziemnym sieciom telekomunikacyjnych przychodzą systemy satelitarne, a komunikacja jest utrzymywana dzięki antenom umieszczonym na obiektach znajdujących się w stratosferze, które przekierowują połączenia przez łącza satelitarne.

Pierwsze próby takiego rozwiązania zostały wykonane przez Deutsche Telekom wraz z partnerami. Testy pokazały skuteczne i płynne przeniesienie połączenia z sieci konwencjonalnej przez stratosferę i orbitę okołoziemską z powrotem na ziemię. Po raz pierwszy na świecie dokonano tego przy wykorzystaniu technologii 5G.

Kosmiczna łączność także dla Internetu Rzeczy

Współdziałanie satelitów z antenami naziemnymi ma w przyszłości odgrywać kluczową rolę również dla globalnego Internetu Rzeczy (IoT). Deutsche Telekom współpracuje w tym celu z ponad 600 partnerami roamingowymi na całym świecie oraz z dwoma dostawcami usług satelitarnych (tych ostatnich ma przybywać). Klienci biznesowi mogą teraz łączyć się ze swoimi urządzeniami IoT z dowolnego miejsca na ziemi. W IoT Hub, należącej do Deutsche Telekom giełdzie ofert IoT, już teraz znajduje się szeroka gama produktów, które można wdrożyć na całym świecie.

Komercyjne wdrożenie Open RAN z udziałem partnerów

Deutsche Telekom stawia na Open RAN jako technologię pierwszego wyboru dla przyszłych sieci. Jest ona też swego rodzaju katalizatorem, który ma wspierać rozwój Europy w erze cyfrowej. Niemiecka firma ogłosiła wspólnie z kilkoma partnerami pierwsze komercyjne wdrożenie Open RAN. Deutsche Telekom planuje wyposażyć pierwsze sieci komercyjne tę technologię w partnerstwie z Nokią i Fujitsu w Niemczech oraz Mavenir w innych krajach Europy. Proces ma ruszyć jeszcze w 2023 roku.

Tradycyjne radiowe sieci dostępowe są dostarczane jako zintegrowane rozwiązania od jednego dostawcy. Open RAN otwiera interfejsy między różnymi częściami radiowej sieci dostępowej, umożliwiając operatorom wprowadzanie komponentów pochodzących od różnych dostawców. Strategia Deutsche Telekom polega na promowaniu większej różnorodności sprzedawców i przyspieszeniu zorientowanych na klienta innowacji w radiowej sieci dostępowej.

Zielone sieci i gospodarka o obiegu zamkniętym

Ochrona środowiska to coraz bardziej kluczowy element naszego życia. Deutsche Telekom poza osiągnięciem neutralności klimatycznej w zakresie własnych emisji CO 2 do 2025 roku chce najpóźniej do 2040 roku być całkowicie neutralny klimatycznie w całym łańcuchu wartości. Na targach MWC 2023 firma zaprezentowała przyjazne środowisku rozwiązania w różnych obszarach zastosowań.

Zrównoważone opakowania przyszłości

Deutsche Telekom przyjrzał się opakowaniom swoich towarów i zaczął je zmieniać. Zastosowanie mniejszych opakowań oznacza zmniejszenie potrzeb transportowych. Opakowanie nie wymaga żadnych specjalnych materiałów buforowych czy wypełniaczy. Rezygnacja z nich ułatwia zarządzanie odpadami i pozwala uniknąć ich niepotrzebnego składowania i utylizacji.

Niemiecki koncern chce, aby stosowane przez niego technologie mogły zostać poddane recyklingowi w 100% do 2030 roku. Dotyczy to wszystkich linii produktowych firmy, ale także stanowi wymóg wobec dostawców. Nawet działania, które na pierwszy rzut oka wydają się dość niepozorne mają duży wpływ na ochronę środowiska. Nowe produkty Deutsche Telekom przeznaczone na rynek niemiecki i europejski są pakowane w sposób zrównoważony już od połowy 2022 roku. Opakowania przyjazne środowisku są również obowiązkowe w przypadku sprzętu sieciowego, takiego jak anteny czy routery. Firma nie korzysta już z opakowań z tworzyw sztucznych, które nie ulegają biodegradacji. Deutsche Telekom unika także błyszczących, dodatkowych opakowań typu sleeve. Nie wykorzystuje też wybielania czy innych zabiegów chemicznych, ani materiałów toksycznych.

Deutsche Telekom koncentruje się na środowisku, ale pamięta również o ochronie prywatności ludzi i zapewnieniu im bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

"Nie widziałem ich" – to częste tłumaczenie kierowców samochodów po wypadkach z udziałem rowerów. W Barcelonie Deutsche Telekom, w partnerstwie z firmą Spoke, pokazał jak sieć komórkowa przyczynia się do tego, że ulice inteligentnych miast są bezpieczniejsze. Wspólnie opracowane rozwiązanie umożliwia rowerom i samochodom wzajemne rozpoznawanie się, co przyczynia się do większego bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego.

eSIM zamiast plastikowych kart SIM

Karty eSIM są wygodne i powoli zastąpią plastikowe karty SIM. Jednak przy zmianie smartfonu, przeniesienie kontraktu ze starego na nowy telefon było do tej pory kłopotliwe.

Google, Deutsche Telekom i GSMA opracowały standard dla tak zwanego transferu eSIM, z czego jako pierwsi będą mogli skorzystać właściciele smartfonów z serii Pixel 7. Dzięki nowemu procesowi klienci mogą natychmiast przenieść swoją umowę na telefon komórkowy do nowego urządzenia za pomocą kilku kliknięć. Jedynym warunkiem jest to, by stary i nowy telefon komórkowy znajdowały się blisko siebie. Cały zabieg jest nie tylko prosty, ale i bezpieczny. Nie ma już potrzeby korzystania z aplikacji, uruchamiania strony internetowej czy dzwonienia do działu obsługi klienta.

Prosty w obsłudze router i stabilne połączenie

Dzięki nowej koncepcji routera opartej na RDK, Deutsche Telekom zamierza w przyszłości jeszcze bardziej poprawić doświadczenia związane z korzystaniem z Internetu. Zastosowanie sytemu operacyjnego opracowanego we własnym zakresie pozwoliło uprościć obsługę urządzenia. Możliwa jest ona za pomocą aplikacji i nie wymaga dużej wiedzy technicznej.

Dzięki aktywnemu zarządzaniu, połączenie Wi-Fi dla wszystkich urządzeń w domu optymalizowane jest samoistnie. Mechanizmy samonaprawy, takie jak zmiana kanałów radiowych, sortowanie urządzeń między pasmami radiowymi czy niezbędne restarty, odbywają się automatycznie. Routery dzięki temu zawsze oferują najlepszą wydajność.

Moc obliczeniowa dostępna na żądanie

Deutsche Telekom dostarcza firmom w różnych lokalizacjach na całym świecie Internet klasy premium. Łączy on w sobie bardzo elastyczny i skalowalny sprzęt (platforma uCPE box z Intel On Demand) oraz łącze internetowe o gwarantowanej wydajności. Firmy same przy tym określają, ile mocy obliczeniowej potrzebują w danym momencie, korzystając z elastycznego modelu płatności. Dzięki temu mogą zawsze dostosować wydajność do aktualnych warunków biznesowych.

Jakość sieci na żądanie dzięki T-DevEdge

T-DevEdge to platforma dla programistów, opracowana wspólnie przez Deutsche Telekom i T-Mobile US. Platforma ta zapewnia łatwy dostęp do interfejsów programowania aplikacji (API) w magentowych sieciach. T-DevEdge to także łatwy dostęp do różnych właściwości sieci, w tym sieciowych interfejsów API, które pozwalają na tworzenie nowych, innowacyjnych aplikacji. Pierwsze trzy sieciowe API zostały już wdrożone w sieci: jakość na żądanie (Quality-on-Demand), weryfikacja lokalizacji i informacje o stanie urządzeń.

Pierwsza z nich testowana jest już przez Siemens Energy, między innymi do optymalizacji zdalnej konserwacji urządzeń. Technicy na miejscu korzystają z okularów rzeczywistości rozszerzonej i otrzymują najważniejsze informacje wyświetlane bezpośrednio w ich polu widzenia. Cała akcja wspierana jest przez ekspertów z centrali, którzy mogą w każdej chwili wspomóc ekipę na miejscy przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów, a API optymalizuje opóźnienia i przepływność sieci w celu płynnej transmisji danych. Także Microsoft zintegrował już sieciowe interfejsy API ze swoją platformą chmurową Azure Programmable Connectivity. Dzięki temu można je szczególnie łatwo zintegrować z zadaniami, wykonywanymi przez programistów.

Prywatne 5G dla małych i średnich przedsiębiorstw

Deutsche Telekom i Microsoft Azure chcą wspólnie pracować nad prywatnymi sieciami 5G. Niemiecka firma dysponuje silnym porftolio tak zwanych sieci kampusowych, które oferuje już teraz do użytku przemysłowego w Europie. W najbliższym czasie rozwiązanie to będzie wzbogacone o skalowalny model płatności pay-as-you-grow. Dzięki nowej ofercie wykorzystujący Azure będą adoptować technologię 5G szczególnie łatwo i efektywnie kosztowo, kontynuując wysiłki związane z cyfryzacją, zachowując jednak elastyczność. Rozwiązanie oferuje prywatną sieć, która może również rozciągać się na wiele lokalizacji. Nowo opracowana koncepcja integruje nowe i istniejące aplikacje.

Zobacz: Orange znów podnosi ceny. Doliczy też klientom nową opłatę

Zobacz: Virgin Mobile znów zamyka promocje. Dziś ważna zmiana i bonus GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: nitpicker / Shutterstock.com

Źródło tekstu: T-Mobile