Kto zakłóca GPS w Polsce? Tak, dobrze myślisz

Jeszcze w grudniu informowaliśmy o tym, że nad Polską rozpościera się dziwna strefa, w której zakłócane są systemy nawigacyjne GNSS. Doniesienia te potwierdzone zostały przez stronę gpsjam, stale monitorującą wszelkie zakłócenia GPS na całym świecie. Anomalia nie umknęła polskiemu lotnictwu, o czym dowiedzieliśmy się z komunikatów NOTAM. Podejrzewano, że cała sytuacja może być wynikiem jakichś ćwiczeń NATO, lecz wszystko wskazuje na to, że odpowiada za to Rosja.

Jeden z użytkowników Twittera o nicku Markus Jonsson twierdzi, że znalazł źródło zakłóceń sygnału GPS nad naszym krajem. Według niego GPS Jammer znajduje się w obwodzie Kaliningradzkim, co ustalił, śledząc maksymalny zasięg urządzenia na przestrzeni wielu godzin.

Looking at 6 hour periods of maximum intensity is showing very similar results as the whole period.



The aircrafts jammed on average have Kaliningrad in common spatially. pic.twitter.com/qyNbNpOcYG