Enigma nad Polską. Trwają dziwne zakłócenia GPS

Jak zauważył John Wisemen, jeden z użytkowników Twittera, nad Polską, Bałtykiem i częścią Szwecji dochodzi do zakłócenia sygnału GPS/GNSS. Dokładne przyczyny tego zjawiska nie są znane, jednak eksperci podejrzewają, że blokada wychodzi ze strony NATO i jest częścią ćwiczeń. Nie ma jednak na to żadnego potwierdzenia.

Redakcja Sekuraka zauważyła, że komunikaty NOTAM pokrywają się z mapą zakłóceń na terenie Polski. Jak informują, komunikaty NOTAM to "wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi."

And it's even bigger and more intense now. I'm not a space weather expert, but I think it's unlikely to be space weather, which has never shown up on https://t.co/sWGmLNHdkv before as far as I know. pic.twitter.com/UTLCLyHUqL