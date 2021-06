5G w Europie: Samsung i Vodafone UK wprowadzają Open RAN

Samsung będzie partnerem Vodafone UK w pierwszym w Europie komercyjnym wdrożeniu Open RAN na szeroką skalę, w oparciu o technologię vRAN. W ten sposób koreańskie rozwiązania 5G trafiają na Stary Kontynent.

Firma Samsung Electronics ogłosiła, że została wybrana na głównego dostawcę Open RAN dla Vodafone UK, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych. Celem partnerstwa jest wprowadzenie zarówno zwirtualizowanej sieci dostępu radiowego (vRAN) w Wielkiej Brytanii, jak i najnowszych rozwiązań 4G i 5G, w tym Massive MIMO oraz innych technologii radiowych.

W ramach tej współpracy Samsung dostarczy swoje komercyjne rozwiązania vRAN oraz technologie radiowe zgodne z O-RAN, obejmujące zarówno niskie, jak i średnie zakresy częstotliwości. W pełni zwirtualizowana sieć RAN marki Samsung jest oparta na oprogramowaniu i działa przy użyciu gotowych serwerów komercyjnych (COTS), oferując funkcje i wydajność dorównujące tradycyjnym rozwiązaniom sprzętowym. Dzięki kontenerowej architekturze stworzonej z myślą o eksploatacji w chmurze, sieć vRAN firmy Samsung umożliwia operatorom komórkowym bardziej elastyczne wdrożenia i większą wydajność zarządzania.

Zobacz: Samsung ulepsza czipy 5G. Telefony wytrzymają dłużej na baterii

Zobacz: Samsung zwiększa możliwości zwirtualizowanej sieci RAN 5G

Jedną z głównych zalet tej architektury jest możliwość automatyzacji upraszczającej kompleksowe zarządzanie siecią. Dzięki vRAN firmy Samsung operatorzy mogą szybko reagować na zmieniające się wymagania w zakresie nowych i istniejących usług, minimalnie ingerując przy tym we wdrożenie.

Firma Vodafone nie ustaje w wysiłkach na rzecz przewodzenia kolejnej fali transformacji cyfrowej w całej Europie, zapewniając szybką i niezawodną łączność dla wszystkich. Zbudowana dzięki silnym partnerstwom sieć Open RAN jest kluczem do realizacji tych ambicji. Innowacyjne rozwiązania i fachowa wiedza firmy Samsung stanowią nieodłączną część fundamentu, na którym opiera się ta sieć przyszłości.

– powiedział Johan Wibergh, dyrektor techniczny w Vodafone

To pierwsza współpraca firmy Samsung z Vodafone. Samsung oferuje temu operatorowi swoją przeznaczoną do pracy w chmurze technologię zwirtualizowanej sieci RAN. W branży panuje powszechne przekonanie, że technologie zwirtualizowanych sieci RAN i O-RAN odegrają ważną rolę w rozwoju architektury sieci, co umożliwi wprowadzenie nowej generacji zastosowań i usług 5G. Firma Samsung, która jest liderem innowacji w obszarze vRAN, ostatnio zaprezentowała możliwość obsługi rozwiązań radiowych Massive MIMO o prędkości wielu gigabitów, działających na serwerach COTS.

Jesteśmy dumni, że współpraca z Vodafone – jednym z czołowych operatorów na świecie – dotyczy pierwszego skalowanego wdrożenia w Europie naszych pionierskich technologii 5G, w tym vRAN i O‑RAN. To ważny krok, ponieważ coraz więcej operatorów przechodzi na nowe technologie RAN, aby priorytetowo traktować środowisko użytkownika i wydajność. Nie zaprzestaniemy przewodzić innowacjom 5G, by sprostać najwyższym wymaganiom naszych klientów w zakresie wydajności, funkcjonalności i niezawodności.

– powiedział Paul Kyungwhoon Cheun, President, Head of Networks Business w Samsung Electronics

Zobacz: Smartfony 5G: dominują Apple i Oppo, Samsung z tyłu

Zobacz: Super duży telewizor to domowa rozrywka w najlepszym wydaniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung