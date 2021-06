Samsung zwiększa możliwości zwirtualizowanej sieci RAN 5G

Samsung ogłosił, że jego zwirtualizowane rozwiązanie RAN 5G (vRAN) osiągnęło kolejny kamień milowy, maksymalną prędkość 5G w paśmie C. To dzięki obsłudze nadajników i odbiorników C Band Massive MIMO.

Firma Samsung Electronics ogłosiła 8 czerwca 2021 roku, że jej komercyjna zwirtualizowana sieć dostępu radiowego RAN 5G (vRAN) jako pierwsza w branży obsługuje teraz najnowsze nadajniki i odbiorniki C‑Band Massive MIMO, co stanowi istotny kamień milowy w technologii wirtualizacji. Firma uzyskała ponadto najwyższą prędkość vRAN 5G, ponad 1,5 Gb/s w paśmie C (3,3 - 4,2 GHz). Wyniki te pozwalają koreańskiej firmie przekraczać kolejne granice wydajności: w 2020 roku w zakresie sieci vRAN z dolnego pasma, natomiast teraz środkowego. Co więcej, Samsung testuje obecnie powyższe rozwiązania w warunkach rzeczywistych i planuje ich komercjalizację jeszcze w tym roku.

Podczas demonstracji, którą przeprowadzono w laboratorium Samsunga w Korei Południowej, wykorzystano technologię E‑UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC), łączącą 40 MHz częstotliwości 4G i 100 MHz częstotliwości 5G w paśmie C‑Band. To oparte na podwójnej łączności podejście pozwoliło firmie osiągnąć łącznie 2,25 Gb/s na jednym urządzeniu użytkownika. Do pokazu Samsung wykorzystał swoją najnowszą zwirtualizowaną sieć RAN, nadajniki i odbiorniki C-Band 64T64R Massive MIMO i stworzoną z myślą o eksploatacji w chmurze sieć szkieletową 5G. W efekcie firma udowodniła, że jej sieć vRAN, będąca już w użyciu w zakresie pasma niskiego w USA, może obsługiwać nadajniki i odbiorniki Massive MIMO.

To pierwsze w branży połączenie naszego rozwiązania vRAN z wydajnym nadajnikiem i odbiornikiem C-Band 64T64R Massive MIMO umożliwiło nam dokonanie znaczącego przełomu. Pozwoliło bowiem aż dziesięciokrotnie zwiększyć możliwości oferowane użytkownikowi, a także ugruntowało pozycję Samsung jako lidera w dziedzinie technologii zwirtualizowanej. To osiągnięcie jest wynikiem nieustannych wysiłków Samsung w zakresie innowacji 5G bazujących na naszym globalnym doświadczeniu w dziedzinie komercjalizacji. Naszym celem jest kontynuowanie działań badawczo-rozwojowych, by umożliwić operatorom komórkowym dostarczanie pionierskich rozwiązań.

– powiedział Junehee Lee, Vice President, Head of R&D, Networks Business w Samsung Electronics

Rozwiązanie vRAN firmy Samsung pozwala operatorom komórkowym zapewniać większą elastyczność, skalowalność i wydajność zasobów w zarządzaniu siecią o różnymi pasmach częstotliwości w technologiach TDD i FDD. Dzisiejsze rozwiązanie jest szczególnie istotne. Pokazuje bowiem, że vRAN Samsung zapewnia wydajność na poziomie porównywalnym z tradycyjnymi rozwiązaniami sprzętowymi, obejmując przy tym całe spektrum – od niskiego do średniego pasma – oraz obsługując zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne rozwiązania nadajników i odbiorników dla sieci operatorów i sieci prywatnych.

Operatorzy wciąż mówią nam, że wirtualizacja sieci radiowej – RAN jest dla nich priorytetem, ponieważ chcą przyspieszyć wdrażanie swoich sieci i usług 5G. Najnowsze pokazy testowe firmy Samsung będą zatem dobrze przyjęte, pokazują bowiem, że vRAN 5G jest realną opcją, osiągającą wydajność porównywalną do tej, jaką może zaoferować specjalnie zaprojektowany sprzęt.

– powiedział Peter Jarich, Head GSMA Intelligence

Samsung Networks jest pionierem w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań 5G, w tym chipsetów, odbiorników i nadajników radiowych oraz technologii sieci szkieletowej. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi firma przewodzi branży w doskonaleniu sieci 5G, oferując niezrównane portfolio produktów – od w pełni zwirtualizowanych sieci RAN i szkieletowych po rozwiązania sieci prywatnych i oparte na AI narzędzia automatyzacji. Samsung dostarcza obecnie operatorom telefonii komórkowej rozwiązania sieciowe, które zapewniają łączność setkom milionów użytkowników na całym świecie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung