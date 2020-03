Samsung odstąpił czas reklamowy w Warszawie instytucjom publicznym

Podczas stanu epidemii są ważniejsze rzeczy niż reklama zewnętrzna. Dlatego Samsung odstąpił swój czas na ekranach LED w centrum Warszawy instytucjom publicznym.

Jeśli bywasz w Warszawie, wiesz, o które ekrany chodzi. W okolicy Dworca Centralnego znajdują się ogromne ekrany LED, na których zwykle emitowane są reklamy najnowszych smartfonów i zegarków firmy Samsung.

Samsung wstrzymał wyświetlanie reklam na nośnikach LED Digital Out Of Home. Wykupiony czas reklamowy został przekazany na potrzeby instytucji publicznych na najbliższe dni. To odpowiedź Samsunga na akcję #ZostańWDomu.

Na ogromnych ekranach w centrum stolicy wyświetlane będą informacje o profilaktyce i higienie. Dzięki temu dotrą do szerszego grona odbiorców, którzy wciąż bywają w tej okolicy. Rzetelna informacja i zachowanie zasad higieny to obecnie najlepsza ochrona przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Niewiele więcej możemy zrobić, by wygasić epidemię COVID-19 i wrócić do normalnego życia.