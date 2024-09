Samsung na IFA 2024, czyli AI dla każdego

Na berlińskie targi IFA Samsung przywiózł swoje przełomowe innowacje, które mają zmienić nasze codzienne życie. Ma to być możliwe za sprawą sztucznej inteligencji, która znajduje coraz szersze zastosowanie.

Na targach IFA 2024, które w tym roku świętują swoje setne urodziny, nie mogło zabraknąć firmy Samsung. Koreański producent zaprezentował swoje najnowsze innowacje technologiczne, które pokazują, jak sztuczna inteligencja może wpływać na codzienne życie. W czasie specjalnego wydarzenia firma przedstawiła nowe produkty, w tym limitowaną edycję głośnika Music Frame, stworzoną we współpracy z filmem "Wicked", czy innowacyjną pralko-suszarkę Bespoke AI Laundry Combo.

Od naszej prezentacji wygłoszonej na targach IFA w zeszłym roku dyskusje na temat sztucznej inteligencji i jej roli w naszym życiu znacznie przybrały na sile. W firmie Samsung jesteśmy dumni z tego, że sztuczna inteligencja staje się bardziej dostępna i zrozumiała. Pokazujemy, jak może uprościć życie, a nie je komplikować. Wierzymy w to, że AI powinna działać jak wiele par pomocnych rąk, spełniając potrzeby konsumentów i otaczającego ich świata. Nasze produkty z funkcją AI dają ludziom więcej czasu na skupienie się na rzeczach, które są dla nich naprawdę ważne.

– powiedział Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe

AI dla wszystkich: uproszczenie codzienności

Podczas konferencji Samsung kontynuował swoją wizję "AI For All" (AI dla wszystkich), podkreślając zaangażowanie w demokratyzację sztucznej inteligencji. Firma chce, by sztuczna inteligencja była dostępna dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego. Dzięki temu użytkownicy mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne, zamiast martwić się skomplikowanymi rozwiązaniami technologicznymi.

Jednym z kluczowych elementów tej wizji jest rozwój ekosystemu SmartThings, który integruje ponad 500 milionów urządzeń. Umożliwia on zdalne sterowanie produktami Samsung z funkcjami AI, dzięki czemu można łatwiej zarządzać domem i urządzeniami, zarówno na miejscu, jak i z dowolnego miejsca na świecie. Użytkownicy mogą na przykład zdalnie regulować ogrzewanie, sterować urządzeniami AGD lub dostosowywać ustawienia telewizorów.

Nowe technologie dla domu: inteligentne pralki i telewizory

Samsung wprowadził na rynek pralko-suszarkę Bespoke AI Laundry Combo, która łączy w sobie zaawansowaną technologię prania i suszenia w jednym urządzeniu, oszczędzając przestrzeń i energię. Z kolei pralki z funkcją AI Energy, zintegrowane z systemem SmartThings Energy, pozwalają na zmniejszenie zużycia energii nawet o 70%. W połączeniu z inteligentnymi taryfami energetycznymi, użytkownicy mogą optymalizować zużycie energii, co obniża rachunki za prąd.

Telewizory Samsung również zyskały nowe funkcje oparte na AI, w tym technologię Upscaling, która podnosi jakość obrazu do rozdzielczości 4K, oraz Vision Booster, który dostosowuje jasność i kontrast do warunków oświetleniowych. Projektory The Premiere 7 i 9 przenoszą rozrywkę domową na nowy poziom, oferując rozdzielczość 4K oraz doskonały dźwięk w formacie Dolby Atmos.

AI wzbogacająca kreatywność

Samsung kładzie duży nacisk na wspieranie kreatywności swoich użytkowników. Przykładem jest aktualizacja One UI 6.1.1, która wprowadza nowe funkcje dla urządzeń z serii Galaxy S24, a także na pokład składanych smartfonów Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5. Rozwiązania takie jak "Sketch to Image" pozwalają na tworzenie obrazów z prostych szkiców, a funkcja "Portrait Studio" umożliwia tworzenie spersonalizowanych awatarów. Te innowacje są zaprojektowane, aby umożliwić każdemu wyrażanie siebie w nowoczesny sposób.

AI dla świata: ochrona planety i zrównoważony rozwój

Samsung podkreśla, że sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie w dbaniu o planetę. Firma zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku, a 93% działalności jej działu DX opiera się już na odnawialnych źródłach energii. Przykładem jest lodówka AI Hybrid, która inteligentnie zarządza energią, minimalizując jej zużycie, co przekłada się na bardziej efektywne chłodzenie.

System SmartThings, zintegrowany z różnymi urządzeniami Samsung, pomaga użytkownikom w optymalizacji zużycia energii. W trybie "AI Energy" system może zmniejszyć zużycie energii w pralkach o nawet 70%. Funkcja "SmartThings Away" dodatkowo dba o to, by takie urządzenia, jak światła czy telewizory, były wyłączane, gdy użytkownik nie znajduje się w domu. Zapewnia to oszczędność energii i wygodę.

