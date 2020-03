Użytkownicy nie chcą Exynosa? Powstała petycja do Samsunga

Flagowe smartfony Samsunga docierają na większość rynków, w tym również do Europy, z Exynosem na pokładzie. Użytkownicy uznali to za działanie niewłaściwe ze strony koreańskiego producenta i stworzyli petycję, którą można podpisać na stronie change.org.

W Stanach Zjednoczonych flagowce Samsunga napędzane są układami Qualcomm Snapdragon, podczas gdy te same urządzenia na innych rynkach, w tym w Europie, są wyposażone w Exynosy. Taka sytuacja nie podoba się wielu użytkownikom sprzętu koreańskiej firmy. W swojej petycji podnoszą oni, że również w aparatach fotograficznych Samsung stosuje czujniki własnej marki, podczas gdy w USA używane są produkty firmy Sony.

Autorzy petycji dodają, że byliby wdzięczni, gdyby Samsung był bardziej przejrzysty w swoich niespójnościach lub upewnił się, że nie sprzedaje swoich produktów poza USA w takich samych lub wyższych cenach.

Musieliśmy to zaakceptować przez wiele lat w różnych wersjach flagowych telefonów. Każdego roku mamy nadzieję, że Samsung dostarczy nam to samo urządzenie lub sprawi, że ich części będą działały na równi z konkurencją. Wciąż nie udało im się zrealizować tych żądań, a różnica w wydajności wydaje się z czasem powiększać. W dobie przejrzystości nadszedł czas na zmiany, a my, konsumenci, mamy prawo wybrać, na co wydajemy ciężko zarobione pieniądze.

- piszą autorzy petycji