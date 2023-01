Rząd rozdaje laptopy. Poznaliśmy szczegóły

Rząd chce rozdać bezpłatne laptopy. Ma je dostać każdy uczeń, kto we wrześniu tego roku rozpocznie naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Ma ich być w tym roku łącznie 370 tysięcy.

O planach rządu poinformował premier Mateusz Morawiecki, podczas zorganizowanej w tym celu konferencji. Przedstawił on założenia projektu, zgodnie z którym jesienią tego roku bezpłatne komputery trafią do 370 tysięcy uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV szkoły podstawowej. Ma to pozwolić na zniwelowanie nierówności między uczniami oraz wprowadzić polską szkołę w XXI wiek i podnieść poziom nauczania.

Naszym zdaniem nierówności nie są napędem rozwoju, ale przyczyną straconych szans, utraconych talentów, także przyczyną wielu tragedii. Staramy się na wszystkie możliwe sposoby te nierówności wyrównywać.

– powiedział Mateusz Morawiecki

Premier przypomniał przy okazji, że w 2022 roku komputery trafiły do około 218 tysięcy uczniów z obszarów popegeerowskich.

Pieniądza na zakup laptopów, które trafią do uczniów, mają pochodzić ze środków, które Polska chce otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak powiedział Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, wybór uczniów IV klasy szkoły podstawowej został dokonany na podstawie rekomendacji ekspertów. Komputerów prawdopodobnie nie trzeba będzie oddawać.

Chcemy, żeby komputery były przekazane uczniom na własność, aby z tego sprzętu korzystały całe rodziny. Zależy nam na tym, żeby program został w szkołach na stałe i kolejne roczniki również otrzymały takie wsparcie.

– powiedział Janusz Cieszyński

Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na komputery dla nauczycieli, a w kolejnym na sprzęt dla następnego rocznika uczniów.

Źródło zdjęć: Grabowski Foto / Shutterstock.com, Shutterstock, Cyfryzacja KPRM

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM, Business Insider