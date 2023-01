Rząd chce prześwietlać Polaków. Eksperci nie zostawiają suchej nitki

Nowe prawo komunikacji elektronicznej będzie mieć niekorzystny wpływ na prywatność i cyberbezpieczeństwo – alarmuje Związek Cyfrowa Polska. Co więcej, może naruszać prawa zagwarantowane w Konstytucji.

W grudniu wpłynęły do Sejmu projekty dwóch ustaw dotyczących nowego prawa komunikacji elektronicznej, a w zeszłym tygodniu, mimo protestów, odbyło się ich pierwsze czytanie. Opozycyjne wnioski o przerwanie dalszych prac nad prawem w takiej formie zostały odrzucone. Co istotne, kontrowersyjne artykuły zostały dodane na ostatnim etapie prac rządowych, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.

Nowe prawo wywołuje liczne protesty ze strony organizacji branżowych ze świata telekomunikacji oraz mediów, bo problem dotyczy także działalności telewizji. Swoje zdanie wyraził także Związek Cyfrowa Polska.

Ucierpią cyberbezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników

Zastrzeżenia ekspertów Cyfrowej Polski wzbudza przede wszystkim artykuł 43, nakładający na operatorów i innych przedsiębiorców obowiązek udzielenia służbom państwowym dostępu do danych użytkowników. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany w ciągu 24 godzin bez kontroli sądowej. Artykuł 43 nie precyzuje okoliczności, w jakich służby mogą uzyskać prywatne dane użytkowników sieci. Zdaniem Cyfrowej Polski może to doprowadzić do naruszeń praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji.

Eksperci Związku Cyfrowa Polska podkreślają także krótki termin realizacji przepisu o wydaniu dostępu do danych. Zwracają uwagę, że w 24 godziny trudno zrealizować każde żądanie służb, tym bardziej, gdy mowa o dostawcach zapewniających funkcjonowanie systemów na całym świecie.

Tymczasem, zgodnie z projektem ustawy, jeszcze mniej czasu daje przedsiębiorcom artykuł 53, dotyczący nakazu zatrzymania świadczenia usług w razie niejasno określonego „zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego”.

Jeśli wystąpią takie przesłanki, dostawca musi w ciągu 6 godzin zablokować wskazane przez rząd usługi. A to termin, który w wielu przypadkach może być niewykonalny – usługi komunikacji elektronicznej są często świadczone spoza terytorium Polski, a ich operatorzy funkcjonują według różnych stref czasowych.

Wątpliwości specjalistów budzi też tryb ustnego przekazania takiej decyzji.

Bezwzględnie uznajemy konieczność przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa kraju. Uważamy jednak, że tak istotne przepisy powinny być skonstruowane w sposób maksymalnie przejrzysty i niebudzący wątpliwości w kwestii zgodności z zasadami konstytucyjnymi. Tymczasem zastosowane środki wydają się nieproporcjonalne i nieracjonalne, a często wręcz niemożliwe do spełnienia. Nie spełniają one zasady pewności prawa ani nie gwarantują skutecznego środka odwoławczego od wydanej decyzji

– wyjaśnia Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski.

Facebook przeniesie serwerownie do Polski?

Cyfrowa Polska podkreśla też konieczność przyjrzenia się zapisom nakazującym przedsiębiorcom przechowywanie danych wyłącznie na terytorium Polski (artykuł 47).

Według Michała Kanownika nakładanie takiego obowiązku jest nie tylko nadmiarowe i nietransparentne, ale stoi również w sprzeczności z ideą jednolitego rynku cyfrowego.

Wątpliwości budzi też kwestia tego, jak realizacja przepisu miałaby wyglądać z technicznego punktu widzenia. Projekt sugeruje, że cyfrowi giganci zostaliby zmuszeni do przenoszenia serwerowni na teren Polski. Takie rozwiązanie, jak dowodzi Cyfrowa Polska, nie powinno być wprowadzane odgórnie. Każda firma technologiczna korzysta bowiem ze swojej infrastruktury, której nie da się przebudować w krótkim czasie (według obecnie proponowanych zapisów: sześć miesięcy od wprowadzenia prawa w życie) bez konsekwencji dla cyberbezpieczeństwa.

