Realme stworzy doskonalsze produkty audio z pomocą The Chainsmokers

Firma Realme zaprosiła amrykański zespół The Chainsmokers do współpracy przy rozwijaniu swoich produktów audio. Dzięki temu nowa generacja słuchawek marki ma brzmieć znacznie lepiej.

Realme ogłosiło, że nową generację produktów audio będzie promował światowej sławy duet artystów z The Chainsmokers. Współpraca z jednym z najbardziej popularnych zespołów elektronicznych ostatnich lat ma pozwolić młodemu pokoleniu jeszcze mocniej utożsamiać się z marką Realme. Zaowocuje również nową jakością, ponieważ muzycy zostali aktywnie zaangażowani w proces opiniowania i testowania produktów audio.

Zdobywcy nagród Grammy oraz czołowych miejsc na listach przebojów Billboard, duet The Chainsmokers, stał się w ostatnich latach dominującą siłą w muzyce elektronicznej. Andrew Taggart i Alex Pall podbili serca fanów na początku 2014 roku utworem „#Selfie”, który w bardzo krótkim czasie stał się muzycznym fenomenem i szturmem zdobył internetowe listy przebojów. Artyści mają na koncie także takie przeboje jak „Closer” oraz „Something Just Like This” – ten ostatni wydany we współpracy z zespołem Coldplay.

Współpraca The Chainsmokers z marką Realme i wsparcie jakiego jej udzielą w ulepszaniu produktów audio, to duże wyzwanie również dla samych muzyków. Jak podkreślają, zależy im na tym, aby ich fani mogli słuchać muzyki w jak najlepszej jakości.

Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z tak wizjonerską marką, która pomaga wprowadzać na rynek najlepsze, ale też przystępne produkty. Jesteśmy również podekscytowani widząc jak nasza wizja jest przekształcana w rzeczywistość dzięki technologicznym innowacjom Realme.

– powiedział Alex Pall z The Chainsmokers

Współpraca realme z The Chainsmokers odzwierciedla ducha odwagi i nonkonformizmu – dwóch cech młodego pokolenia, które marka przekuła w swoje motto Dare To Leap (z ang. odważ się wykonać skok). Ambicją Realme jest wyznaczanie trendów i dostarczanie młodym ludziom nie tylko najnowocześniejszych smartfonów, ale też produktów smart audio, wygodnych w obsłudze, bezprzewodowych i oferujących dźwięk najwyższej jakości.

Widzimy rosnącą siłę młodego pokolenia, dlatego współpraca Realme z The Chainsmokers ma w sobie sens. Muzyka oraz teksty zespołu reprezentują wolność, styl i nasze wartości. Artyści mają głębszy wgląd i lepiej rozumieją oczekiwania młodzieży w stosunku do urządzeń audio TWS (True Wireless Sound), co bardzo pomaga Realme w stworzeniu idealnej kombinacji i zachowania balansu pomiędzy sprzętem a dedykowanym mu oprogramowaniem.

– powiedział Chase Xu, CMO Realme

Więcej informacji o nowej linii produktów audio Realme, które będą efektem współpracy producenta z muzykami The Chainsmokers, możemy spodziewać się już wkrótce.

Źródło tekstu: Realme