Przymusowy rozwód Facebooka, Instagramu i WhatsAppa? Coraz bardziej realne

Facebook rozpaczliwie bronił się przed losem MySpace wykupując wszystko, co tylko mogło mu zagrozić. W ten sposób kupił on WhatsAppa czy Instagram. Nie dał się jednak Snapchat. Nie udało się też przewidzieć jaką potęgą stanie się TikTok. Nikt jednak nie powiedział, że Facebook kupił je na zawsze. I wcale nie musi tego po dobroci oddawać, może po złości.

We władzach USA coraz więcej do powiedzenia mają zwolennicy podziału Mety (jak teraz nazywa się firma) na mniejsze przedsiębiorstwa. Obecny kształt Mety jest bowiem jednym wielkim monopolem.

Facebook, Instagram i WhatsApp w różnych rękach?

W grudniu 2020 Federalna Komisja Handlu skierowała nawet odpowiedni pozew do sądu. Komisja argumentowała, że kupno Instagramu i WhatsAppa doprowadziło do monopolu. Wtedy jednak został on odrzucony, bo FTC nie przedstawiła przekonujących dowodów na to, że Meta to monopol. Federalna Komisja Handlu jednak poprawiła wniosek i wysłała go jeszcze raz. Teraz jest on o wiele bardziej rozbudowany.

Sąd dopuścił go do dalszego rozpatrywania i nadał sprawie bieg. Wśród rządzących Demokratów największą zwolenniczką siłowego podziału firmy jest Elizabeth Warren, przeciwko której podczas prawyborów Demokratów działał sam Mark Zuckerberg.

