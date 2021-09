Są tu dzieci z rodzin pracowników PGR? Rząd rozda Wam komputery z internetem

Rząd rusza z programem, który ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet wynosi 80 milionów złotych. Już w najbliższy poniedziałek - 4 października – rusza nabór wniosków do programu.

Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na których terenie działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. To ponad 30% wszystkich gmin w Polsce. Wnioski przyjmować będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Szczegóły działania programu ogłosili podczas konferencji ministrowie Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakiś czas temu minister Paweł Szefernaker zwrócił się do Kancelarii Premiera, aby – w ramach programu wsparcia samorządów – szczególną uwagę poświęcić rodzinom byłych pracowników PGR. Podszedłem do tego pomysłu z dużym entuzjazmem

– zwierza się minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

W najbliższy poniedziałek – 4 października – rusza nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Potrwa do 5 listopada.

Zobacz: Play sprawdził preferencje i zwyczaje polskich internautów

Cele programu to przede wszystkim:

przeciwdziałanie nierównościom społecznym,

cyfryzacja terenów popegeerowskich,

poprawa jakości życia mieszkańców,

rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Na każdy zestaw – komputer i internet – pomysłodawcy programu przeznaczą do 3,5 tys. złotych. Pieniądze do gmin mają dotrzeć najpóźniej do końca tego roku, choć może to nastąpić wcześniej.

Jeśli jednak zapotrzebowanie będzie większe, będziemy te środki zwiększać. Tak, by zrealizować wszystkie potrzeby

– zapowiedział minister Janusz Cieszyński.

Zobacz: Od listopada nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną: odciskami palców

Zobacz: Samsung startuje z programem edukacyjnym Solve for Tomorrow

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM