Plus wzmacnia Żywiec Męskie Granie najnowszą technologią

Technologia odgrywa kluczową rolę na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie 2024. Nowoczesne rozwiązania usprawniają komunikację i zwiększają komfort uczestników wydarzeń.

W 2024 roku Plus ponownie został Partnerem Technologicznym trasy koncertowej Żywiec Męskie Granie, zapewniając uczestnikom najwyższą jakość rozrywki wspartą innowacyjnymi rozwiązaniami. Dzięki zaangażowaniu operatora, fani muzyki mogą cieszyć się nie tylko świetnymi koncertami, ale także dobrą komunikacją i nowoczesnymi udogodnieniami.

Plus, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów muzyki, uruchomił tryb MassEvent na pobliskich stacjach bazowych. Zwiększa to znacznie przepustowość sieci. Dzięki temu rozwiązaniu, uczestnicy mogą swobodnie dzielić się wrażeniami i relacjonować wydarzenia na bieżąco, nie martwiąc się o jakość połączenia. Operator planuje dalszy rozwój tej usługi, aby w ten sposób obsłużyć wzmożony ruch również podczas innych dużych wydarzeń, na przykład imprez sportowych.

Podczas trasy koncertowej Żywiec Męskie Granie, Plus zadbał również o płynność transakcji bezgotówkowych, udostępniając dedykowaną sieć Wi-Fi dla terminali płatniczych. Dzięki temu, w strefach gastronomicznych koncertów, uczestnicy mogą cieszyć się szybkim i bezproblemowym dokonywaniem płatności.

Symetryczny dostęp do Internetu

Jednym z kluczowych rozwiązań technologicznych, dostarczanych przez Plusa, jest usługa Symetrycznego Dostępu do Internetu (SDI). Dzięki różnorodnym technologiom dostępu, od światłowodu po połączenia radiowe, a także tymczasowe maszty, organizatorzy i media mogą liczyć na niezawodne połączenie, nawet w miejscach o ograniczonej infrastrukturze sieciowej. Ma to umożliwić sprawną i nieprzerwaną komunikację, niezbędną podczas dużych wydarzeń masowych.

Strefy relaksu z nielimitowanym Wi-Fi

Na koncertach w Warszawie i Gdańsku Plus zapewni również specjalne strefy z otwartym Wi-Fi, gdzie uczestnicy mogą odpocząć i korzystać z nielimitowanego dostępu do Internetu. To miejsce idealne na chwilę wytchnienia i podzielenie się wrażeniami z koncertu ze znajomymi.

