Szybkość 5G i terabajty danych na Open'er 2024

Orange podsumował działanie swojej sieci podczas Open'er Festival 2024. Jego uczestnicy przesłali terabajty danych i przegadali setki tysięcy minut.

W ciągu kilku intensywnych dni trwania Open'er Festival powered by Orange, sieć pomarańczowego operatora odegrała kluczową rolę w zapewnieniu uczestnikom tego wydarzenia nieprzerwanej komunikacji i dostępu do szybkiego Internetu. Terabajty danych i dziesiątki tysięcy minut rozmów głosowych to tylko część osiągnięć, które ułatwiły festiwalowiczom dzielenie się muzycznymi przeżyciami na żywo.

Na terenie festiwalu działało dziewięć stacji bazowych, z których siedem pracuje na stałe w okolicy lotniska. Dwie mobilne stacje bazowe Orange i T-Mobile wspierały zasięg specjalnie na potrzeby wydarzenia. Dzięki współdzieleniu zasięgu, klienci obu operatorów mogli korzystać z nieograniczonego dostępu do sieci.

Ważną rolę odegrała technologia 5G, odpowiadająca za 33% z przesyłanych prawie 23 TB danych przez uczestników festiwalu. Pozostała część transferu danych odbywała się przy użyciu technologii LTE, choć udział 5G w przesyłaniu danych z czasem wzrastał. Szybkość przesyłania danych była imponująca, co potwierdziły testy prędkości przeprowadzone w najbardziej intensywnych godzinach festiwalu. Poniżej przykładowe wyniki pomiarów z początkowych godzin festiwalu oraz nieco później. Pomiary prowadzono około 200 metrów od strefy Orange.

Dwie mobilne stacje bazowe przeniosły ponad 90% ruchu sieciowego. W technologii 5G przesłano aż 7,5 TB danych. Szczególnie wysokie obciążenie sieci miało miejsce podczas występów takich artystów, jak Ice Spice i Taco Hemingway. W obu przypadkach przesyłano ponad 830 GB danych w ciągu godziny.

Nie tylko dane, ale również ruch głosowy był intensywny. Uczestnicy festiwalu, których zarejestrowano w sieci prawie 28 tysięcy, wydzwonili łącznie 285 tysięcy minut, co odpowiada niemal 4750 godzinom rozmów. Większość tych połączeń odbyła się w technologii VoLTE, co potwierdza wzrost wykorzystania nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Open'er Festival 2024 potwierdził, że sieć Orange Polska jest nie tylko w stanie sprostać wymaganiom intensywnych wydarzeń masowych, ale także dostarcza nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają nieprzerwane i szybkie korzystanie z Internetu oraz prowadzenie rozmów głosowych nawet w najbardziej wymagających warunkach festiwalowych.





Zobacz: Orange zrezygnował z kontrowersyjnej opłaty. Teraz oddaje pieniądze

Zobacz: Scyzoryki nie chcą masztów 5G. Będzie protest w Kielcach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange