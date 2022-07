Awaria w Plusie? Kartowcy mają problemy z korzystaniem z usług

W serwisie downdetector.pl rośnie liczba zgłoszeń klientów Plusa, którzy mają problemy z korzystaniem z usług operatora. Ma to związek z aktualizacją systemów IT.

klienci sieci Plus zgłaszają problemy z dostępnością usług. Nie mogą oni dzwonić, pisać czy korzystać z Internetu, nie działa też aplikacja iPlus. Niektórzy zauważyli problemy jeszcze wczoraj, a liczba zgłoszeń w serwisie downdetector.pl zaczęła mocno rosnąć około godziny 11:30.

Dlugo jeszcze bedzie taka ujnia robiona?? tylko ze na mix normalnie dzwonie i neta maja a na karte chyba trzeba pojsc do innej sieci panie i panowie

Nic nie działa. Nie pierwszy raz, ostatnio co raz częściej pojawiają się te problemy.

Brak możliwości połączeń wychodzących, smsów wychodzących, internetu.

Radom.Nie moge wcale od w czoraj wieczora korzystać z aplikacji iplus zawiesza się rozlacza itp

Niestety ale plus dał ciałą, zrobili aktualizację, niezapowiadając jej ,... miałą zakończyć się w nad ranem (do 8.00) ale poleciała teraz kolejna aktualizacja ... pewnie błąd goni błąd ... na infolinii nie wiedzą ile to potrwa, sami nie mają danych i działających systemów :D

I dodatkowo wiadomość, której nie powinienem widzieć, a jakimś cudem do mnie dotarła: "NBS error or timeout: non worthy customer - First reservation (CF-MOC, MTC). Scenario 31"..... "Non worthy customer" - cudowna sieć ten Plus.