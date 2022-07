Na wakacje tylko Plus. Masz tu wszystko, od nawigacji po Disney+

Plus przygotował wystrzałowy niezbędnik na wakacje. Bez względu na to czy lubisz oglądać telewizję, czytać książki czy jeździć po kraju, znajdziesz tu dla siebie usługę w promocyjnej cenie. Dodatkowo zadbasz o swoich bliskich i posłuchasz muzyki, gdziekolwiek będziesz. Oczywiście najlepiej w zasięgu najlepszej sieci 5G zielonego operatora.

Po pierwsze i najważniejsze: nawigacja

Nikt nie chce się zgubić podczas wakacyjnego wyjazdu, prawda? Nawigacja Plus pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu i nerwów za kółkiem. Nie tylko doprowadzi Cię do celu dzięki zawsze aktualnej mapie. Będzie też na bieżąco informować o utrudnieniach na drodze. Nawigacja Plus działa na telefonach z Androidem i iOS-em, a jeśli ma dostęp do internetu, będzie korzystać ze zgłoszeń innych kierowców o korkach, wypadkach i kontrolach drogowych. Jeśli na miejscu już ktoś na Ciebie czeka, możesz tej osobie udostępnić swoje położenie.

Nawigacja Plusa pozwala na układanie tras z wieloma przystankami i ich optymalizację. W czasie jazdy będziesz też dostawać informacje o trasach alternatywnych, które w danej sytuacji mogą być szybsze. Tu algorytm będzie brał pod uwagę także Twój indywidualny styl jazdy.

Nawigację Plus możesz testować za darmo przez całe 30 dni. Po tym czasie będzie kosztować 12,30 miesięcznie. Jeśli zaś wybierasz się poza Polskę, skorzystaj z Nawigacji Plus z mapami Europy. Tę możesz testować przez 14 dni, potem będzie kosztować 15,99 zł za miesiąc.

Na wakacje z własną telewizją

Możesz też zabrać ze sobą ulubione kanały telewizyjne. Z Polsat Box Go możesz oglądać zarówno kanały telewizyjne, jak i treści na żądanie, gdzie chcesz i na czym chcesz. Możesz tu wybierać spośród ponad 120 kanałów telewizyjnych, dostarczonych przez najlepszych nadawców. Znajdziesz tu informacje, sport, kanały dla dzieci, filmowe, muzyczne, rozrywkowe, dokumentalne, kulinarne i wiele innych. Wystarczy połączenie z internetem i aplikacja mobilna (Android, iOS, HarmonyOS) lub skorzystaj z platformy na stronie polsatboxgo.pl.

Szukasz nowych seriali i filmów pełnometrażowych? Tych również nie zabraknie w Polsat Box Go. Wszystkie obejrzysz bez reklam, tam gdzie chcesz. Hitem lata będzie zapewne „Ostatni ślad” z Gerardem Butlerem. To produkcja z dwiema nominacjami do Oskara, której nie zobaczysz w kinie – ląduje od razu w usłudze streamingowej. Film „Córka” z Olivią Colman na podstawie powieści Elleny Ferrante obejrzysz tylko tu. 10 czerwca zaś na platformę wszedł „Najgorszy człowiek na świecie”. To nagradzany dramat, który zadowoli koneserów kina norweskiego. Poza tym warto wspomnieć o takich tytułach jak „Furioza”, „Zupa nic”, „Moonfall” czy „Operacja Mincemeat”. Od siebie polecam serial komediowy „Kuchnia”, ze świetnymi zwrotami akcji i animację „Daleka północ” o klasycznej formule, ale z nieszablonowymi postaciami.

Jeśli chcesz więcej filmów, seriali i programów na życzenie skieruj wzrok na ofertę Polsat Box Go Premium w promocyjnej cenie: 30 złotych za 30 dni.

Disney+ bez opłat przez rok

Chcesz pokazać kolejnemu pokoleniu „Kacze opowieści” i „Pocahontas”? Śledzisz na bieżąco uniwersum Marvela albo kochasz podróże palcem po mapie z National Geographic? Jeśli na choć jedno z pytań odpowiadasz twierdząco (ja na trzecie), Disney+ jest dla Ciebie. W sumie jest tu ponad tysiąc seriali, 800 filmów i 150 produkcji dostępnych na wyłączność. Najmłodszy VoD nad Wisłą ma zaskakująco szeroką i uniwersalną bibliotekę, a także niezłą kontrolę rodzicielską. Oglądać możesz, gdzie chcesz – w domu, w hotelu i na kempingu, na ekranie telewizora, komputera w przeglądarce i w aplikacji mobilnej. Dostęp do usługi możesz mieć bez opłat przez rok tylko w Plusie!

Jeśli masz abonament telefoniczny, internet mobilny lub na światłowód w Plusie, możesz mieć Disney+ za darmo przez cały rok. Jeśli masz usługę z Disney+, otrzymasz wiadomość z informacją, jak ją aktywować. Możesz też wysłać SMS pod numer 2601 o treści „DISNEY” lub zalogować się do iPlus. W karcie Disney+ w menu znajdziesz link do dedykowanej strony Disney+ z procesem rejestracyjnym. Po upływie roku usługa Disney+ będzie kosztować 28,99 zł.



Chcesz więcej? Możesz mieć Disney+ bez opłat nawet na dwa lata. Ta oferta jest dostępna dla zagorzałych telemaniaków, korzystających z Polsat Box. W abonamencie za 100 zł Plus dorzuca dostęp do Disney+ za darmo przez cały czas trwania umowy – czyli dwa lata. Pojawiły się też nowe pakiety, łączące kanały telewizyjne i VoD Disneya, w bardzo atrakcyjnych cenach.

Czytaj bez limitu w Legimi

Nie ma to, jak wakacje z dobrą książką, a w Legimi znajdziesz ich setki. To wspaniała, polska usługa, dająca dostęp do ponad 60 tysięcy e-booków i audiobooków w abonamencie. To obecnie największa w Polsce baza książek elektronicznych, w której znajdziesz zarówno wiekowe klasyki, jak i świeże i bestsellery. Możesz czytać i słuchać na telefonie, tablecie, komputerze i wielu czytnikach e-booków marek PocketBook, inkBook i Kindle. Dla mnie to pozycja obowiązkowa – nie wyjeżdżam na dłużej bez swojego czytnika i kilku książek popularnonaukowych. W sieci 5G Plusa błyskawicznie ściągniesz wybrane książki, a czytać możesz już offline.

Najpierw sprawdź, czy Legimi jest dla Ciebie. W Plusie możesz testować usługę bez opłat przez 30 dni. Po tym okresie masz do wyboru dwa abonamenty: czytanie bez limitu stron za 19,99 zł miesięcznie lub czytanie i słuchanie za 34,99 zł za miesiąc.

Ochrona i muzyka w jakości Hi-Fi

Ne daj się zaskoczyć na wakacjach, a w podróż ruszaj zawsze z ulubioną muzyką pod ręką. Wszystko razem możesz mieć w pakiecie All In za 20 zł miesięcznie. Łączy on serwis urządzenia, ochronę Internetu oraz tożsamości dostęp do usługi muzycznej TIDAL Hi-Fi.

Za niewielką opłatą możesz więc słuchać ponad 90 milionów utworów. Do tego możesz oglądać wideoklipy i nagrania z koncertów, których jest w sumie nad 450 tysięcy. Dużą zaletą TIDAL Hi-Fi jest też jakość utworów i dostęp do dobrze przemyślanych playlist tematycznych i nowości. Muzykę możesz pobrać do słuchania offline lub streamować – sieć 5G Plusa bez problemu sobie poradzi, nawet jeśli wybierzesz jakość CD. Z TIDAL połączysz się nie tylko w aplikacji mobilnej, ale też z użyciem wielu smartgłośników.

Bezpieczeństwo na wakacjach to rzecz niezbędna, dlatego pamiętaj też o zabezpieczeniu swojego telefonu. W pakiecie All In, dzięki usłudze Serwis Urządzenia Premium, masz gwarancję dwóch napraw w ciągu 24 miesięcy trwania umowy z operatorem (jedna naprawa na rok). Żadnych pytań o zalanie czy wakacyjne wybryki, żadnego zaglądania do warunków gwarancji. Uszkodzony telefon odbierze kurier, w ciągu tygodnia sprzęt zostanie naprawiony i odesłany do Twojego domu. Szczegóły jak zgłosić uszkodzenie znajdziesz na stronie naprawaplus.pl.

W pakiecie All In znajduje się także ochrona przed cyberatakami, zabezpieczenie haseł i kontrola rodzicielska. A skoro już mowa o rodzinie, przejdźmy do ostatniego narzędzia w wakacyjnym niezbędniku Plusa…

Gdzie jest bliski?

Gdzie jest bliski to usługa pozwalająca zlokalizować bliskich na podstawie wskazań GPS, Wi-Fi i GSM z telefonu lub wyjątkowego zegarka dla dziecka. To oznacza, że dokładnie wiesz, gdzie są bliskie Ci osoby, nawet jeśli akurat przebywają w miejscu z bardzo słabym zasięgiem. Usługa ta sprawdzi się w nowym miejscu, gdzie można się łatwo zgubić, zwłaszcza jeśli planujesz wakacje z dziećmi. To również niezła pomoc w opiece nad starszymi osobami na odległość.

Bardzo ważną funkcją usługi Gdzie jest bliski jest możliwość szybkiego i łatwego wezwania pomocy (SOS). Poza tym usługa przechowuje historię odwiedzonych miejsc i pozwala ustalić bezpieczne strefy dla członków rodziny – na przykład teren placu zabaw, kempingu czy ośrodka, gdzie spędzicie wakacje. Ponadto są tu narzędzia do kontroli rodzicielskiej. Można ograniczać dostęp do internetu, aplikacji i nieodpowiednich treści.

Możesz sprawdzić usługę przez 14 dni za darmo. Jeśli się sprawdzi w Twojej rodzinie, możesz wykupić dalszy dostęp. Pakiet VIP pozwala na ochronę do 5 urządzeń za 9,50 tygodniowo.

Podsumowując, w Plusie możesz mieć nie tylko telefon i internet. Na wakacje możesz zabrać też telewizję, Disney+, muzykę, książki i audiobooki. Podczas odpoczynku nie musisz martwić się o swoich bliskich, uszkodzenie telefonu, a z nawigacją zawsze trafisz do celu. Do niezbędnika wakacyjnego dopisać trzeba też pionierską sieć 5G Plusa, obejmującą zasięgiem już ponad 19 mln mieszkańców Polski w 800 miejscowościach. Możesz w niej liczyć na transfery do 600 Mb/s i niskie opóźnienia. A jeśli chcesz przenieść się do Plusa z bliską osobą, nie zapomnij o możliwości kupienia kolejnego abonamentu za 1 zł na cały rok!

Artykuł powstał przy współpracy z siecią Plus.

